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Эксперт прокомментировал обращение России в ВТО по поводу пошлин США на сталь и алюминий
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Эксперт прокомментировал обращение России в ВТО по поводу пошлин США на сталь и алюминий 

RT на русском 31 минуту назад
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев в разговоре с RT прокомментировал решение российской стороны запросить через Всемирную торговую организацию консультации с США по вопросу новых пошлин на импорт стали и алюминия.
«Это абсолютно правильный шаг с российской стороны. Важно, какими будут последствия. Тут дело не в уступках со стороны США, а в самом принципе работы арбитража ВТО. Эта организация очень хитро устроена, она полностью принадлежит тем, кто в неё входит, то есть, одно государство — один голос. В результате, суд ВТО не очень устраивает США. Он действительно рассматривает дела по существу и во многих из них Америка проиграла», — сказал он.
Ранее стало известно, что Россия запросила через Всемирную торговую организацию консультации с США по вопросу новых пошлин на импорт стали и алюминия.
8 марта Трамп официально объявил о введении пошлин в 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия.
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