РФ запросила консультацию в ВТО из-за введенных США пошлин

Россия запросила консультацию в ВТО по поводу введенных США пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщил постоянный представитель России при ВТО Геннадий Овечко. Он пояснил, что соглашения в рамках ВТО дают возможность стороне, чьи интересы затронуты, ввести ответные меры, и одним из условий является проведение двусторонних консультаций. «Это не спор в полном понимании слова, а несколько иной трек», — отметил Овечко, чьи слова передает ТАСС

В запросе говорится, что Россия предложила как можно быстрее провести консультации и ожидает быстрого ответа США, чтобы договориться о дате и месте консультаций. В соответствии с принятой в ВТО процедурой, если на консультациях не будет достигнуто соглашение о предоставлении РФ компенсации со стороны США, то наша страна может принять ответные торговые меры.