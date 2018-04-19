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РФ запросила консультацию в ВТО из-за введенных США пошлин
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РФ запросила консультацию в ВТО из-за введенных США пошлин 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Россия запросила консультацию в ВТО по поводу введенных США пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщил постоянный представитель России при ВТО Геннадий Овечко. Он пояснил, что соглашения в рамках ВТО дают возможность стороне, чьи интересы затронуты, ввести ответные меры, и одним из условий является проведение двусторонних консультаций. «Это не спор в полном понимании слова, а несколько иной трек», — отметил Овечко, чьи слова передает ТАСС.
В запросе говорится, что Россия предложила как можно быстрее провести консультации и ожидает быстрого ответа США, чтобы договориться о дате и месте консультаций. В соответствии с принятой в ВТО процедурой, если на консультациях не будет достигнуто соглашение о предоставлении РФ компенсации со стороны США, то наша страна может принять ответные торговые меры.
Ранее консультации в ВТО в связи с действиями США запросили Китай, Индия и Евросоюз.
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