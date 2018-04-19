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В ходе раскопок на севере Азербайджана обнаружены дощечки с клинописью бронзового века
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В ходе раскопок на севере Азербайджана обнаружены дощечки с клинописью бронзового века 

ТАСС 1 час назад
БАКУ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева /. В ходе раскопок в археологическом памятнике Чаггаллытепе в Шабранском районе на севере Азербайджана обнаружены древние глиняные клинописные таблички — токены, относящиеся предположительно к раннему бронзовому веку — концу IV — началу III тысячелетий до н.э. По данным Национальной Академии наук (НАНА), на территории страны ранее подобные дощечки с древними письменами встречались лишь один раз — в историческим памятнике Махта в Нахичеванской автономной республике.
Раскопки в Чаггаллытепе ведутся с 2016 года. В ходе них были обнаружены древние курганы, а также земляные жилища, возраст которых, по утверждению ученых, составляет почти 5 тысяч лет. «Это самое древнее поселение, обнаруженное до сих пор на северо-востоке Азербайджана», — сказал Азербайджанскому государственному агентству Аzertag руководитель Шабранской экспедиции Института археологии и этнографии НАНА Сафар Ашуров. По его словам, в ходе нынешней экспедиции археологи обнаружили много орудий труда, каменные жернова, камни для высекания огня, наконечники стрел и копий, серпы.
"Это свидетельствует о том, что местное население, обитавшее здесь в конце IV — начале III тысячелетий занималось растениеводством и животноводством, а также охотой", — сказал Ашуров. Среди интересных находок керамические изделия — в основном это сосуды с полукруглой ручкой. Некоторые из них неплохо сохранились. Найденные в ходе раскопок шила и иглы из костей показывают, что в поселении уже формировалась культура прядения и ткачества, считают археологи.
Ученым предстоит определить, к какой именно из известных клинописных систем относятся письмена на найденных глиняных дощечках.
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