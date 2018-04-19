Досрочный отказ заказчика от договора не обязывает его вернуть гарантийное удержание

Компания-подрядчик потребовала взыскать с заказчика 2 млн рублей гарантийного удержания.

Суды удовлетворили иск, поскольку:

1) данную сумму как часть стоимости работ заказчик был вправе удерживать в течение 2-х лет после выполнения строительных работ качестве гарантии их качества.

Однако сам отказался от договора, а значит, обязательства подрядчика, обеспечиваемые гарантийным удержанием, прекращены со дня одностороннего отказа заказчика от исполнения подрядной сделки;

2) в отношении подрядчика была введена процедура конкурсного производства. Следовательно, срок возврата обеспечительного платежа наступил в силу закона.

ВС РФ не согласился с решениями и отменил их.

Высшие судьи указали, что при правомерном одностороннем отказе от исполнения договора обязательства сторон прекращаются (п. 2 ст. 453, п. 3 ст. 450 ГК РФ).

Исходя из данной нормы, односторонний отказ от договора влечет прекращение обязательств на будущее время, то есть, с подрядчика снимается обязанность выполнять работы в будущем.

Однако при этом сохраняется его ответственность за качество уже выполненных работ. Это вытекает из п. 2 ст. 755 ГК РФ, а также абз. 2 п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35, посвященного последствиям расторжения договора.

Таким образом, сам по себе отказ заказчика от исполнения договора подряда из-за действий (бездействия) подрядчика не является основанием для досрочной выплаты гарантийного удержания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 12.03.2018 № 305-ЭС17-17564

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