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Досрочный отказ заказчика от договора не обязывает его вернуть гарантийное удержание
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Досрочный отказ заказчика от договора не обязывает его вернуть гарантийное удержание 

Время бухгалтера 2 часа назад
Компания-подрядчик потребовала взыскать с заказчика 2 млн рублей гарантийного удержания.
Суды удовлетворили иск, поскольку:
1) данную сумму как часть стоимости работ заказчик был вправе удерживать в течение 2-х лет после выполнения строительных работ качестве гарантии их качества.
Однако сам отказался от договора, а значит, обязательства подрядчика, обеспечиваемые гарантийным удержанием, прекращены со дня одностороннего отказа заказчика от исполнения подрядной сделки;
2) в отношении подрядчика была введена процедура конкурсного производства. Следовательно, срок возврата обеспечительного платежа наступил в силу закона.
ВС РФ не согласился с решениями и отменил их.
Высшие судьи указали, что при правомерном одностороннем отказе от исполнения договора обязательства сторон прекращаются (п. 2 ст. 453, п. 3 ст. 450 ГК РФ).
Исходя из данной нормы, односторонний отказ от договора влечет прекращение обязательств на будущее время, то есть, с подрядчика снимается обязанность выполнять работы в будущем.
Однако при этом сохраняется его ответственность за качество уже выполненных работ. Это вытекает из п. 2 ст. 755 ГК РФ, а также абз. 2 п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35, посвященного последствиям расторжения договора.
Таким образом, сам по себе отказ заказчика от исполнения договора подряда из-за действий (бездействия) подрядчика не является основанием для досрочной выплаты гарантийного удержания.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 12.03.2018 № 305-ЭС17-17564
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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