Ким Чен Ын предложил Трампу лично забрать «американских шпионов»

По словам источников издания, готовность Пхеньяна освободить американцев следует рассматривать как меру содействия процессу нормализации дипломатических отношений с США, передает ТАСС

Отметим, освобождение удерживаемых в Северной Корее американских граждан называлось в качестве одного из условий для начала диалога между США и КНДР, наряду с отказом от ядерных и ракетных испытаний.

Напомним, американец по имени Ким Сан Дук был задержан властями Северной Кореи в апреле прошлого года. В мае того же года был задержан его коллега из Пхеньянского политехнического университета — гражданин США Ким Хак Сун. Также сообщалось об аресте в КНДР 62-летнего американца корейского происхождения Ким Чон Чхоля и студента Отто Уормбиера, скончавшегося впоследствии в США.