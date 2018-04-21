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Ким Чен Ын предложил Трампу лично забрать «американских шпионов»
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Ким Чен Ын предложил Трампу лично забрать «американских шпионов» 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил директору ЦРУ Майклу Помпео, что готов передать трех американских граждан, подозреваемых Пхеньяном в шпионаже, во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщила The Wall Street Journal.
По словам источников издания, готовность Пхеньяна освободить американцев следует рассматривать как меру содействия процессу нормализации дипломатических отношений с США, передает ТАСС.
Отметим, освобождение удерживаемых в Северной Корее американских граждан называлось в качестве одного из условий для начала диалога между США и КНДР, наряду с отказом от ядерных и ракетных испытаний.
Напомним, американец по имени Ким Сан Дук был задержан властями Северной Кореи в апреле прошлого года. В мае того же года был задержан его коллега из Пхеньянского политехнического университета — гражданин США Ким Хак Сун. Также сообщалось об аресте в КНДР 62-летнего американца корейского происхождения Ким Чон Чхоля и студента Отто Уормбиера, скончавшегося впоследствии в США.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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