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Новую поликлинику в Ленинском районе Перми построят к 2020 году
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Новую поликлинику в Ленинском районе Перми построят к 2020 году 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Новое медицинское учреждение будет рассчитано на 400 посещений в смену, оно будет обслуживать все взрослое население района — самого «возрастного» в городе, так как там проживает много пенсионеров, сообщает пресс-служба краевого минздрава.
Высотность здания составит шесть этажей, в нем расположатся круглосуточный травматологический пункт, терапевтическое и хирургическое отделения, дневной стационар, пункт забора анализов, диагностическое отделение и отделение неотложной помощи.
Для удобства посетителей на территории разместят парковку на 20 машиномест.
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