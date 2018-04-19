Новую поликлинику в Ленинском районе Перми построят к 2020 году

Новое медицинское учреждение будет рассчитано на 400 посещений в смену, оно будет обслуживать все взрослое население района — самого «возрастного» в городе, так как там проживает много пенсионеров, сообщает пресс-служба краевого минздрава

Высотность здания составит шесть этажей, в нем расположатся круглосуточный травматологический пункт, терапевтическое и хирургическое отделения, дневной стационар, пункт забора анализов, диагностическое отделение и отделение неотложной помощи.

Для удобства посетителей на территории разместят парковку на 20 машиномест.