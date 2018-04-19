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Доступность и удобство: в Перми определились с новым проектом Городской поликлиники в Ленинском районе
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Доступность и удобство: в Перми определились с новым проектом Городской поликлиники в Ленинском районе 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Проект поликлиники на Ленина, 16 переделали. Предыдущий не отвечал реальным потребностям. Здание было слишком большим и предполагало 800 посещений в день, 200 из которых относились к женской консультации. В новом проекте заявлены 400 посещений в сутки.
У поликлиники будет парковка на 20 местМедицинское учреждение будет находиться на Ленина, 16 — между улицами Максима Горького и Николая Островского. Главный вход будет на улицу Ленина. В здании будет шесть этажей: четыре основных, подвал и технический. Общая площадь участка для поликлиники и прилегающей к ней территории, заявленная в проекте — 6,5 тысяч квадратных метров. На территории больницы появятся парковка на 20 мест, зелёные зоны и тротуары. — Новая поликлиника в Ленинском районе — наверное, самый ожидаемый в Пермском здравоохранении объект капитального строительства, — сказал министр здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев. —В ней будет шесть этажей Этот район самый возрастной в городе, тут живет очень много людей пенсионного возраста, поэтому в проекте мы должны предусмотреть максимальную доступность — как транспортную, так и удобство перемещения внутри поликлиники.
Главное — удобное расположениеУчреждение рассчитано на 400 посещений в смену. В нём будут круглосуточный травмпункт, пункт забора анализов, хирургическое, диагностическое и терапевтическое отделения, отделение неотложной помощи, дневной стационар и кабинеты специализированного профиля, включая кабинет врача-инфекциониста. Ранее поликлиника располагалась в историческом здании на улице Пермской, но в 2016 году медицинское учреждение решили закрыть. Сейчас жителей Ленинского района обслуживает поликлиника на улице Малой Ямской.
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