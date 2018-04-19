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Контакты с США по Сирии продолжаются на разных уровнях, заявил Богданов
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Контакты с США по Сирии продолжаются на разных уровнях, заявил Богданов 

РИА Новости 53 минуты назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Контакты России и США по Сирии продолжаются на разных уровнях, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Контакты на различных уровнях продолжаются. Посмотрим, какие у них настроения", — сказал Богданов, отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность приглашения представителей США на предстоящий раунд переговоров в Астане по Сирии после нанесенных ранее авиаударов.
Девятая встреча в Астане по сирийскому урегулированию ориентировочно запланирована на 15 мая, заявил РИА Новости Богданов. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, которого цитирует телеканал TRT, в четверг заявил, что встреча пройдет 14-15 мая.
В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. В начале апреля спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что следующая встреча по САР в столице Казахстана состоится ориентировочно 14-15 мая.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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