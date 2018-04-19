В Московском регионе начался сезон активности клещей

Ветеринары и медики напоминают жителям района Новогиреево о необходимости защититься от клещей самим и защитить от них своих питомцев.

Весеннее тепло активизировало опасных для здоровья животных и человека клещей. Эта опасность особенно актуальная для тех, кто любит гулять в парках и на природных территориях столицы. Для лучших друзей человека — собак — клещи наиболее опасны, их укус может стать смертельным для вашего питомца. Поэтому необходимо обработать собак спреями, купить им специальные противоклещевые ошейники и принять другие необходимые меры защиты. Опасен клещ и для человека, и людям также следует использовать специальные спреи от клещей, перед тем, как отправиться на природу или в городской парк. Лучше на такие прогулки надевать светлую одежду — клещи не светлом фоне видны лучше, и в любом случае одежда должна закрывать тело полностью. В сезон повышенной активности клещей не стоит сидеть на траве или поваленных деревьях, или гулять по лесным зарослям.

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