Парк неба в Московском планетарии открывается для посетителей 1 мая

Парк неба Московского планетария открывается для посещений с 1 мая, музей под открытым небом и обсерватория будут работать для гостей ежедневно, кроме вторников, сообщается на сайте планетария.

«Посетить Парк неба можно с мая по сентябрь по билету в Большой Звездный зал (после сеанса, кроме 20:40) или по отдельному билету. Летом по вечерам здесь проходят музыкальные выступления под открытым небом, а в сентябре — ежегодная акция вечерних наблюдений «100 часов астрономии», — отмечается в материале.

Билеты в обсерваторию продаются за два часа до начала экскурсии при условии ясной погоды. Обсерватория работает в будние дни с 12:00 до 18:00, в выходные — с 11:00 до 18:00.

На сайте напоминается, что после реконструкции Московского планетария, завершившейся в 2011 году, Парк неба переместился на крышу здания. В ходе реконструкции старые приборы были воссозданы заново, а список экспонатов расширился. Кое-что из мировых центров звездной цивилизации перешло в Парк неба в виде моделей.

Приборы Парка позволяют отслеживать астрономическое положение Солнца, Луны, планет и звезд над горизонтом Москвы , а также представляют посетителям увлекательную историю развития астрономии и наук о Земле, позволяют приобрести знания и навыки, которые нигде больше невозможно получить комплексно.

«Здесь собрана уникальная коллекция солнечных часов — от гигантских площадных до компактных садово-парковых. Ни с чем не сравнимый вид вращающихся серебристых куполов башен-обсерваторий, дуги небесных сфер, индийская крылатая лестница в небо Самрат Янтра, каменное кольцо Стоунхенджа, пирамида Хеопса, глобусы — земной и небесный, полярный зонт, геоскоп, Московский меридиан — вот лишь неполный перечень экспонатов Парка неба», — отмечается в материале.

В Большой обсерватории в Парке неба установлен самый большой в Москве телескоп, предназначенный для массовых наблюдений. В ясную погоду днем здесь для всех желающих проводятся наблюдения Солнца, а по вечерам во время специальных мероприятий — наблюдения планет, туманностей и Луны.