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В районе Текстильщики обсудили план работ в рамках весеннего месячника по благоустройству
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В районе Текстильщики обсудили план работ в рамках весеннего месячника по благоустройству 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Очередная встреча руководства района Текстильщики с населением состоялась в минувшую среду, 18 апреля. На этот раз ее провел исполняющий обязанности главы управы района Енок Акопов. Темой стал план работ в рамках месячника по благоустройству.
— На 21 апреля запланирован второй общегородской субботник в рамках весеннего месячника по благоустройству. Он будет организован в сквере на улице Артюхиной. По традиции, субботник станет объединяющим для школьников, студентов и других активных жителей района. На субботнике управа района организует музыкальное сопровождение и полевую кухню. Жители смогут бесплатно выпить горячего чая и съесть гречневую кашу, — добавил Енок Акопов.
Отметим, что в районе Текстильщики этой весной пройдут работы по уборке дворовых территорий, ремонту малых архитектурных форм, ремонту и окраске газонных, тротуарных и дорожных ограждений. (мю)
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