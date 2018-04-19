В Англии в заботе об экологии решили запретить коктейльные соломинки и ушные палочки

ЛОНДОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев /. Британское правительство намерено запретить в Англии пластиковые соломинки и палочки для перемешивания коктейлей, а также ушные палочки. Как говорится в распространенном в четверг коммюнике правительства, таким образом Лондон намерен уменьшить использование в стране пластика и бороться с загрязнением окружающей среды.

Масштабный план рассчитан на 25 лет и, прежде чем начнет реализовываться, должен пройти процедуру общественного одобрения. Эти открытые консультации должны стартовать до конца текущего года.

"Пластиковые отходы — одна из самых больших проблем для экологии, которая есть в мире, — заявила в этой связи британский премьер-министр Тереза Мэй . — Правительство Соединенного Королевства является мировым лидером в этом вопросе, а британцы продемонстрировали энтузиазм и энергичность, дружелюбно встретив наш налог на пластиковые пакеты и запрет на микрочастицы (или пластиковые микробусины, используемые в гелях для душа и скрабах для лица — прим. ТАСС). Сегодня мы объявляем о новом амбициозном плане дальнейшего сокращения объемов пластикового мусора, происходящего из соломинок, коктейльных и ушных ватных палочек".

По оценкам правительства, одних лишь соломинок в Великобритании в год выбрасывается около 8,5 млрд Они вносят свой вклад в губительный для морских и океанических животных рост пластикового мусора в местах их обитания. Многие животные, включая китов, черепах, птиц, не могут отличить пластик от еды и поглощают его.

Согласно статистике, приведенной телерадиовещательной корпорацией Би-би-си со ссылкой на американский журнал Sience, по состоянию на 2015 год в мире было произведено около 6,3 млрд тонн пластиковых отходов. Из них лишь 9% было переработано, еще 12% — сожжено, а остальные 79% оказались на свалках для мусора и в целом на просторах нашей планеты. При сохранении нынешней тенденции, к 2050 году объем произведенного пластикового мусора достигнет 12 млрд тонн.

Как пишет Би-би-си, организаторы около 60 британских независимых музыкальных фестивалей уже заявили о том, что планируют избавиться от одноразовых пластиковых изделий до 2021 года. Кроме того, ряд из них уже пообещали, что в этом году любителям музыки придется обойтись без пластиковых соломинок.