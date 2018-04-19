Окончательный договор по ВСМ Белград — Будапешт будет подписан в ближайшие дни

Окончательное соглашение по строительству высокоскоростной железной дороги (ВСМ), которая свяжет Белград с Будапештом , будет подписано в ближайшее время, заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич в эфире национального телевидения, передает ТАСС

"Ожидаю в предстоящие дни окончательное подписание договора о железной дороге Белград-Будапешт, и после этого начнется эта большая работа. Это те вещи, которые хорошо развиваются", — сказал сербский лидер.

Рассказывая об экономических успехах страны, Вучич отметил, что государственный долг Сербии за последние годы снизился с 77% до 57% ВВП на сегодняшний день, однако к концу года он составит 52%, а за последние три года дорог построено больше, чем за 70 лет до этого. Средняя зарплата поднялась с 340 евро до 425 евро, а в конце года она будет находиться в промежутке между 480 и 500 евро.

Сербия начала работы по строительству своего участка высокоскоростной железной дороги (ВСМ), Белград-Будапешт, финансируемой Китаем , в ноябре 2017 года. Стоимость строительства ВСМ оценивается в 3,2 млрд евро. Предполагается, что магистраль станет основным транспортным маршрутом для доставки европейским потребителям китайских товаров, прибывающих морем в греческий порт Пирей.

Компания «РЖД Интернешнл» (дочернее общество РЖД) получила в этом проекте заказ на реконструкцию участка Стара Пазова — Нови Сад линии Белград — Будапешт стоимостью $247 млн Контракт предусматривает реконструкцию, модернизацию и строительство двухпутной железной дороги на участке Стара Пазова — Нови Сад протяженностью более 40 км. В рамках допсоглашения будет построена двухпутная железнодорожная линия, 3 виадука, тоннель, 19 мостов и путепроводов, а также 36 малых мостов, новая станция Бешка, реконструированы станции Сремски Карловци, Инджия, Петроворадин с подземными переходами и один остановочный пункт.

Как ранее сообщил ТАСС первый заместитель директора филиала «РЖД Интернешнл» в Сербии Мансурбек Султанов, российскую компанию попросили построить самую сложную часть маршрута. По его словам, «самый тяжелый участок линии Белград — Будапешт проходит через Фрушка-Гору и идет вдоль Дуная, от Стара-Пазова до Нови-Сада, это геология, это исторические Сремски-Карловци, это флора и фауна Дуная». Участок, по словам Султанова, включает в себя 44 км железной дороги, в составе которой идет тоннель через Фрушка-Гору, несколько виадуков, самый длинный из которых около 4 км, это сложнейшие инженерные сооружения. Все остальное по территории Сербии будут строить китайские компании CCCC (China Communications Construction Company, «Китайская компания коммуникаций и строительства») и CRBC (China Road and Bridge Corporation, «Китайская корпорация по строительству дорог и мостов»).