Ещё
Жители Лианозова наведут порядок в районе по шести адресам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Лианозова наведут порядок в районе по шести адресам 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Второй общегородской субботник состоится в Москве 21 апреля. В Лианозове он пройдет по шести адресам: ул. Череповецкая, д. 5-14 и д. 17, ул. Абрамцевская, д. 14, ул. Зональная и Угличская, а также на территории, прилегающей к храму Святителя Спиридона. Как рассказали в управе, на всех объектах будет выполнено прогребание газонов, а где необходимо, отремонтируют урны и ограждения.
— Всех желающих приглашают выбрать наиболее близкий к их дому адрес и присоединиться к работам, — уточнили в управе.
По вопросу выдачи инвентаря можно обратиться либо в диспетчерскую службу, либо в ГБУ «Жилищник» по адресу: ул. Новгородская, д. 32. Начало субботника в 10.00. (вт)
Управа района Лианозово: последние новости
Субботник пройдет 21 апреля в парке на Угличской Около 80 тысяч бегоний, бархатцев и петуний зацветут в Лианозове Во дворе на Илимской отремонтировали асфальт
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России143
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии288
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца81
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть39
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение