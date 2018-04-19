Жители Лианозова наведут порядок в районе по шести адресам

Второй общегородской субботник состоится в Москве 21 апреля. В Лианозове он пройдет по шести адресам: ул. Череповецкая, д. 5-14 и д. 17, ул. Абрамцевская, д. 14, ул. Зональная и Угличская, а также на территории, прилегающей к храму Святителя Спиридона. Как рассказали в управе, на всех объектах будет выполнено прогребание газонов, а где необходимо, отремонтируют урны и ограждения.

— Всех желающих приглашают выбрать наиболее близкий к их дому адрес и присоединиться к работам, — уточнили в управе.

По вопросу выдачи инвентаря можно обратиться либо в диспетчерскую службу, либо в ГБУ «Жилищник» по адресу: ул. Новгородская, д. 32. Начало субботника в 10.00. (вт)