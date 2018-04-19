Нарколог: Россияне по праздникам часто уходят в запой

Число страдающих алкоголизмом в России сократилось за пять лет на 22%. Такие данные предоставили в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского. В 2017 году наркологические медицинские организации России зарегистрировали 1,5 миллиона пациентов с диагнозом «алкоголизм», хотя в 2012 году их было зарегистрировано 1,9 миллиона.

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в эфире НСН не согласился, что число алкозависимых в стране существенно уменьшилось.

«Мы, психиатры-наркологи частных наркологических центров отмечаем, что, действительно, обращаемость за наркологической помощью именно в связи с алкогольной зависимостью год от года уменьшается. Хотя она по-прежнему значительная в период праздников и после них, то есть встречаются запойные состояния. Косвенно можно сказать, что те меры, которые государство принимает в отношении ограничения потребления спиртного, а именно ограничения по месту продажи, по времени, по возрасту, имеет определенное действие. Но посчитать количество зависимых не так-то просто, поэтому говорить о том, что их стало существенно меньше, я бы не стал», — сообщил он.

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Собеседник НСН заявил, что сведения об обращениях в частные клиники, не предоставляются в Минздрав

«Статистика болезни и заболеваемости собирается в первую очередь государственными медицинскими учреждениями. Коммерческие медицинские организации надлежащим образом не подают статистические сведения в соответствующие органы государства, и поэтому все, что касается обращаемости за медицинской наркологической помощью в частные медцентры, остается без какого-то внимания и отчета. Поэтому степень достоверности данной оценки под большим вопросом», — отметил он.