Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену введут в Дмитровском районе Москвы в 2020 г.

Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену введут в эксплуатацию в Дмитровском районе Москвы в 2020 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.

«Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену введут в эксплуатацию в 2020 г. в Дмитровском районе на севере Москвы по адресу: Дмитровское шоссе, влад. 107г. Медицинское учреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. В настоящее время идут проектные работы», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

Как уточнили в пресс-службе, общая площадь объекта составит 10 тыс. 280 кв. м. В здании поликлиники разместятся отделение для детей грудного возраста, помещения молочно-раздаточного пункта, помещения дневного стационара, блок кабинетов функциональной диагностики, педиатрическое отделение, отделение здорового ребенка, клинико-диагностическая лаборатория, хирургический блок кабинетов, отделение реабилитации с залом ЛФК, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

«Подразделения и помещения поликлиники будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием и мебелью. Для удобства передвижения маломобильных групп граждан в поликлинике установят пандусы и лифты», — отметили в пресс-службе. А. Бочкарев добавил, что проектирование объекта предусмотрено с использованием технологии 3D. «Разработка 3D-модели объекта обеспечивает более детальную проработку и увязку архитектурно-планировочных и технологических решений с размещением внутренних инженерных систем здания», — заключил он.