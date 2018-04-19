Жителю Костромы грозит штраф за продажу самогона

Костромичу грозит большой штраф за продажу самогона, который сам мужчина называет абсолютно безопасным.

Сотрудники полиции увидели его объявление в интернете. Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, один из жителей Костромы засняли процесс покупки на видео. Правоохранители установили личность бутлегера, провели закупку и отправили кустарный алкоголь на экспертизу.

Оказалось, что самогон не представляет опасности для здоровья. Тем не менее, это не освобождает мужчину от административной ответственности за продажу самодельного алкоголя. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.