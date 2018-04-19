Ещё
Нет ремонта и доступной среды: мониторинг остановок в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нет ремонта и доступной среды: мониторинг остановок в Крыму 

РИА Новости Крым 2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Активисты Общероссийского народного фронта проверили состояние остановок общественного транспорта в Крыму и выявили ряд нарушений, сообщили в пресс-службе крымского штаба ОНФ.
Мониторинг остановок общественного транспорта проводится активистами ОНФ во всех регионах России. Только в Крыму общественники оценили состояние более чем 60 объектов в Симферополе, Джанкое, Феодосии и Судаке, а также провели анкетирование среди пассажиров общественного транспорта. В результате проделанной работы «фронтовики» выявили ряд общих для всех городов проблем.
"На большинстве остановок в крымских городах имеются автопавильоны с установленными скамейками и урнами, однако в большинстве случаев они нуждаются в ремонте и выглядят заброшенными. В ОНФ убеждены, что необходимо провести комплексную работу с городскими администрациями по формированию планов ремонта автопавильнов", — рассказали в ОНФ.
Если же в планах полной реконструкции нет, то нужно хотя бы провести текущий ремонт сооружений и скамеек, подчеркивают общественники. Кроме того, активисты выявили полное отсутствие элементов обустройства на ряде остановок.
"На подавляющем большинстве остановок отсутствуют площадки для посадки и высадки пассажиров шириной 3 метра, предусмотренные нормативами. Сегодня в городах уже имеются полностью реконструированные остановки, возле которых, однако, так и не предусмотрена полноценная зона, а ведь это норма безопасности", — отмечают в ОНФ.
Также общественники акцентировали внимание на отсутствие доступной среды — ни на одной из проверенных остановок не оказалось тактильной плитки для инвалидов по зрению.
"У нас в городах уже имеются новые современные автопавильоны, включающие в себя wi-fi и подзарядку мобильных телефонов, однако при их установке не учитывалась доступность для инвалидов и наличие полосы для посадки. Мы понимаем, что у нас если остановка обновляется полностью, то возвращаются к ней обычно даже не спустя годы, а спустя десятилетия. Поэтому необходимо при установке новых автопавильнов учитывать эти вопросы, а также провести дополнительную работу на уже имеющихся остановках", — подчеркнул член регионального штаба ОНФ Максим Нырков.
Отсутствие расписания общественного транспорта на остановках — еще одна острая проблема. По словам активистов, его либо нет в принципе, или же оно представляет собой знак с отображением только проходящих маршрутов троллейбуса. Эксперты считают необходимым обеспечить наличие все остановки общественного транспорта информацией обо всех проходимых маршрутах с указанием графиков.
Нуждаются остановки в корректировке не только технического оснащения, но и размеров.
Во многих случаях размеры остановки и павильона не соответствуют фактическому пассажиропотоку, отмечают в крымском штабе ОНФ  "Так, в Симферополе на центральных остановках по улице Куйбышева-проспекте Кирова, улице Советской автобусы «цепочкой» паркуются вдоль всей остановки и прилегающего ограждения на расстояние 20-30 метров. Люди высаживаются из автобусов и вынуждены идти вдоль ограждения или перелазить через него, при этом на том же месте начинает осуществляться посадка. Фактически толпа образуется прямо на проезжей части", — отметили в пресс-службе.
Всю полученную в ходе мониторинга информации эксперты систематизировали и отправили предложения по устранению нарушений в местные администрации.
РИА Новости Крым: последние новости
В связи с утратой доверия: громкие увольнения двух крымских чиновников Евпатория станет одним из городов-пилотов проекта "Умный город" Спецборт МЧС доставит тяжелобольного грудничка из Крыма в Санкт-Петербург
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России177
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца105
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии295
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть40
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение