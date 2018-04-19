Нет ремонта и доступной среды: мониторинг остановок в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 апр — РИА Новости Крым . Активисты Общероссийского народного фронта проверили состояние остановок общественного транспорта в Крыму и выявили ряд нарушений, сообщили в пресс-службе крымского штаба ОНФ.

Мониторинг остановок общественного транспорта проводится активистами ОНФ во всех регионах России . Только в Крыму общественники оценили состояние более чем 60 объектов в Симферополе, Джанкое, Феодосии и Судаке , а также провели анкетирование среди пассажиров общественного транспорта. В результате проделанной работы «фронтовики» выявили ряд общих для всех городов проблем.

"На большинстве остановок в крымских городах имеются автопавильоны с установленными скамейками и урнами, однако в большинстве случаев они нуждаются в ремонте и выглядят заброшенными. В ОНФ убеждены, что необходимо провести комплексную работу с городскими администрациями по формированию планов ремонта автопавильнов", — рассказали в ОНФ.

Если же в планах полной реконструкции нет, то нужно хотя бы провести текущий ремонт сооружений и скамеек, подчеркивают общественники. Кроме того, активисты выявили полное отсутствие элементов обустройства на ряде остановок.

"На подавляющем большинстве остановок отсутствуют площадки для посадки и высадки пассажиров шириной 3 метра, предусмотренные нормативами. Сегодня в городах уже имеются полностью реконструированные остановки, возле которых, однако, так и не предусмотрена полноценная зона, а ведь это норма безопасности", — отмечают в ОНФ.

Также общественники акцентировали внимание на отсутствие доступной среды — ни на одной из проверенных остановок не оказалось тактильной плитки для инвалидов по зрению.

"У нас в городах уже имеются новые современные автопавильоны, включающие в себя wi-fi и подзарядку мобильных телефонов, однако при их установке не учитывалась доступность для инвалидов и наличие полосы для посадки. Мы понимаем, что у нас если остановка обновляется полностью, то возвращаются к ней обычно даже не спустя годы, а спустя десятилетия. Поэтому необходимо при установке новых автопавильнов учитывать эти вопросы, а также провести дополнительную работу на уже имеющихся остановках", — подчеркнул член регионального штаба ОНФ Максим Нырков.

Отсутствие расписания общественного транспорта на остановках — еще одна острая проблема. По словам активистов, его либо нет в принципе, или же оно представляет собой знак с отображением только проходящих маршрутов троллейбуса. Эксперты считают необходимым обеспечить наличие все остановки общественного транспорта информацией обо всех проходимых маршрутах с указанием графиков.

Нуждаются остановки в корректировке не только технического оснащения, но и размеров.

Во многих случаях размеры остановки и павильона не соответствуют фактическому пассажиропотоку, отмечают в крымском штабе ОНФ "Так, в Симферополе на центральных остановках по улице Куйбышева-проспекте Кирова, улице Советской автобусы «цепочкой» паркуются вдоль всей остановки и прилегающего ограждения на расстояние 20-30 метров. Люди высаживаются из автобусов и вынуждены идти вдоль ограждения или перелазить через него, при этом на том же месте начинает осуществляться посадка. Фактически толпа образуется прямо на проезжей части", — отметили в пресс-службе.

Всю полученную в ходе мониторинга информации эксперты систематизировали и отправили предложения по устранению нарушений в местные администрации.