Ещё
Алекперов: Потребители пока не нуждаются в выпуске бензинов класса «Евро-6»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алекперов: Потребители пока не нуждаются в выпуске бензинов класса «Евро-6» 

Прайм 2 часа назад
Потребители пока не нуждаются в выпуске более дорогостоящих бензинов класса «Евро-6», существующий стандарт «Евро-5» отвечает всем требованиям, считает президент "Лукойла" Вагит Алекперов.
"Что такое качество «Евро-6»? Это ориентир. Можем мы его производить? Конечно, можем. Нужно ли это потребителю сегодня, потому что оно будет дороже? Нет, не нужно, потому что потребитель должен платить за то качество, которое приемлемо на сегодняшний момент. Сегодня мы выполняем все стандарты, поэтому как только будет требование, что «Евро-6» должно появиться на рынке, мы его обязательно на рынок выведем", — сказал Алекперов в интервью телеканалу «Россия 24».
На прошлой неделе "Роснефть" объявила о начале выпуска бензинов класса «Евро-6», «значительно превосходящих по экологическими показателям и эксплуатационным свойствам, выпускаемое в настоящее время в России топливо „класса 5“». Бензин класса «Евро-6» позволяет сократить выбросы угарного газа на 9,5%, оксидов азота на 3,9%.
"Лукойл" перевел все российские НПЗ на выпуск бензинов класса «Евро-5» в 2012 году.
В 2017 году объем нефтепереработки «Лукойла» увеличился на 1,8% — до 67,2 миллиона тонн. Объем переработки на российских НПЗ в 2017 году увеличился на 3,2% — до 43,1 миллиона тонн.
Прайм: последние новости
Дайджест российских СМИ – 19 апреля "Газпром": "Газпром" и Saudi Aramco могут расширить возможные сферы сотрудничества СМИ: Рогозин ограничил Роскосмос и Росатом в новых контрактах с "санкционными" странами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России177
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца105
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии295
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть40
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение