В Петербурге задержали мигрантов, которые хотели примкнуть к террористам

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Петербургу , выходцев из Средней Азии, осевших в Северной столице, активно вербовали в террористы через мессенджер Telegram.

По версии силовиков, двое мигрантов еще в декабре 2017 года с помощью интернета вышли на вербовщика в террористический зарубежный лагерь. Общаясь с ними в мессенджере, вербовщик предложил им присоединиться к международной террористической группе на Ближнем Востоке.