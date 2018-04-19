В Петербурге задержали мигрантов, которые хотели примкнуть к террористам 

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Петербургу, выходцев из Средней Азии, осевших в Северной столице, активно вербовали в террористы через мессенджер Telegram.
По версии силовиков, двое мигрантов еще в декабре 2017 года с помощью интернета вышли на вербовщика в террористический зарубежный лагерь. Общаясь с ними в мессенджере, вербовщик предложил им присоединиться к международной террористической группе на Ближнем Востоке.
Мигранты отправили вербовщику фотографии своих паспортов, после чего сразу же получили инструкции по пересечению границы и вступлению в ряды террористической организации. Однако осуществить планы не удалось: облава на квартиру двух гостей из Азии была совершена после того, как силовики узнали, что они купили билеты на самолёт из России. Улететь из Петербурга у мужчин не удалось.