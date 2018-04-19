Вторая волна освоения Ямала зашумит в Тюмени

Тюмени 25 апреля в рамках социально-информационного проекта «Ямал: вторая волна освоения» откроют выставку-презентацию ключевых достижений региона.

В мероприятии примут участие ямальцы, живущие в Тюменской и Курганской областях и Екатеринбурге , а также студенты. Всего около 800 человек.

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте международных и внешнеэкономических связей, в программе праздника пройдёт уже нашумевшая по всему автономному округу информационно-развлекательная программа, которая включает концерт ямальских артистов и лекцию с просмотром короткого фильма о Ямале.

Проект, организованный департаментом международных и внешнеэкономических связей автономного округа, стартовал 3 февраля и охватил все 13 муниципалитетов. Порядка 18 тыс. жителей региона посетили концерты и выставки-презентации.

Мероприятие реализуется в рамках Года социальной ответственности для информирования ямальцев о деятельности и масштабных проектах, реализуемых в округе, о перспективах экономического и научного развития региона.