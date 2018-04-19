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Миниатюрный прибор поможет искать под завалами жертв стихийных бедствий и взрывов
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Миниатюрный прибор поможет искать под завалами жертв стихийных бедствий и взрывов 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В последнее время создаётся всё больше приложений, которые предупреждают людей о надвигающемся природном катаклизме. Но не менее важно создавать устройства, которые будут облегчать работу спасателей, когда катастрофа уже произошла. Например, помощниками в таком деле могут стать роботы, которые отправляются на разведку в опасные места.
Команда инженеров под руководством профессора Швейцарской высшей технической школы Цюриха Сотириса Пратсиниса (Sotiris Pratsinis) представила новое устройство, которое поможет оперативно отыскать людей под завалами после природного катаклизма или, например, взрыва.
Учёные отмечают, что в основном для этих целей используются специально обученные собаки или акустические зонды, реагирующие на доносящиеся звуки. Однако и животные, и техника не всегда надёжны: первые могут сбиться или не уловить запах человека, а вторые не сработают, если жертвы катастрофы находятся в бессознательном состоянии.
Новая же разработка нацелена на обнаружение химических веществ, которые выделяются организмом человека. Подобные устройства уже существуют, однако все они, во-первых, громоздкие, во-вторых, очень дорогостоящие, а в-третьих, не всегда способны заметить химическое вещество, если его концентрация ниже определённых значений.
По словам инженеров, их прибор решает эти проблемы: он высокочувствительный и достаточно компактный, чтобы поместиться в ладонь спасателя или на борт беспилотника. К тому же, это самое простое и недорогое из когда-либо созданных устройств такого назначения, сообщает портал New Atlas.
Всего аппарат включает пять высокочувствительных датчиков. Три из них обнаруживают специфические химические вещества — метаболические индикаторы, которое выделяет организм человека либо через поры кожи, либо в процессе дыхания (к примеру, это аммиак, ацетон, изопрен). Два других датчика измеряют влажность и концентрацию углекислого газа — их уровни в воздухе изменяются в непосредственной близости от человеческого тела.
Прибор уже прошёл первые тесты, пока что в лабораторных условиях. Добровольцев поместили в плетизмографические камеры для имитации «рабочей атмосферы», а перед датчиками стояла задача уловить присутствие химических веществ в беспрецедентно низкой концентрации — до трёх частей на миллиард. И устройство с этой задачей справилось.
Теперь учёным предстоит протестировать прибор в полевых условиях, моделирующих последствия стихийных бедствий.
Более подробное описание разработки представлено в статье, которая была опубликована в издании Analytical Chemistry.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как напечатанный на 3D-принтере собачий нос оказался эффективнее всех детекторов, ищущих взрывчатку и наркотики.
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