Движение грузовиков по Керченскому мосту ориентировочно откроют в октябре

Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что запуск движения большегрузов могут отложить из-за срыва контракта по обеспечению транспортной безопасности.

Предполагалось, что до 30 апреля исполнитель заказа спроектирует и построит инженерно-технические системы самого моста и подъездов к ним. Однако, по данным газеты, проект всё ещё не получил одобрения Главгосэкспертизы. В результате к основным работам до сих пор не приступили.

Строительство моста через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Для пассажирского транспорта проезд планируется открыть уже в мае. Кроме того, по мосту будет осуществляться железнодорожное движение. Как ожидается, оно начнётся к концу следующего года.