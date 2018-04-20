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Движение грузовиков по Керченскому мосту ориентировочно откроют в октябре
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Движение грузовиков по Керченскому мосту ориентировочно откроют в октябре 

Говорит Москва 2 часа назад
Ранее сегодня «Коммерсантъ» сообщил, что запуск движения большегрузов могут отложить из-за срыва контракта по обеспечению транспортной безопасности.
Предполагалось, что до 30 апреля исполнитель заказа спроектирует и построит инженерно-технические системы самого моста и подъездов к ним. Однако, по данным газеты, проект всё ещё не получил одобрения Главгосэкспертизы. В результате к основным работам до сих пор не приступили.
Строительство моста через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Для пассажирского транспорта проезд планируется открыть уже в мае. Кроме того, по мосту будет осуществляться железнодорожное движение. Как ожидается, оно начнётся к концу следующего года.
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