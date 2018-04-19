Минпромторг Новосибирской области простимулирует потребительский рынок

«В сравнении с другими субъектами СФО Новосибирская область находится среди лидеров — у нас первое место по обороту оптовой торговли и общественного питания, второе по розничной торговли. Рост товарооборота во многом обусловлен созданием условий для развития многоформатной торговли. Стоит отметить и большую работу, направленную на взаимодействие между местными товаропроизводителями и торговыми сетями», — заявил замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, обратив внимание, что данное взаимодействие направлено на расширение ассортимента продовольственных и промышленных товаров, произведенных на территории региона.

В ходе пресс-конференции также было отмечено, что в прошлом году более 470 млрд рублей составил оборот региональной розничной торговли, а за первый квартал нынешнего года прирост составляет 102%, а от оптовой торговли — около 109%. Максим Останин также заметил, что потребительский рынок сегодня играет ключевую роль в формировании экономики региона. По итогам прошлого года в отрасли занято 264 тысячи человек.

Кроме того в этом году для дальнейшего стимулирования потребительского рынка министерством запланирована широкая линейка различных мероприятий. В частности это сопровождение перехода на электронную ветеринарную сертификацию, а также завершение разработки региональной программы по обеспечению защиты прав потребителей на ближайшие два года и создание экспертного совета по взаимодействию ритейла. Основную роль в развитии рынка, по мнению специалистов, играет проведение ярмарочных мероприятий. Максим Останин отметил, что ярмарки востребованы жителями региона. Так в прошлом году в области их было проведено более 1800. Для участия в ярмарках максимально привлекаются сельхозпредприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также крестьянско-фермерские хозяйства, садоводы и огородники.

Немаловажным аспектом является и продолжение реализации целевой программы по поддержке субъектов, осуществляющих торговлю в отдаленных селах. В частности программа предполагает компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 км от районных центров. Только в прошлом году региональным минпромторгом было предоставлено 59 субсидий на общую сумму 9 млн рублей. Получатели государственной поддержки обеспечивают бесперебойное снабжение жителей 432 населенных пунктов. Учитывая высокую социальную значимость этого вида госсподдержки, в планах на этот год направить 11 млн рублей по данной программе. Большое внимание уделяется мероприятиям, нацеленным на взаимодействие профессионального сообщества и обмен опытом между экспертами. Так в время ожидается ряд других специализированных проектов и форумов. Многие из них будут приурочены к профессиональному празднику «День российского предпринимательства».

Фото: pixabay.com.