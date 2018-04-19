Ещё
Минпромторг Новосибирской области простимулирует потребительский рынок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минпромторг Новосибирской области простимулирует потребительский рынок 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В сравнении с другими субъектами СФО Новосибирская область находится среди лидеров — у нас первое место по обороту оптовой торговли и общественного питания, второе по розничной торговли. Рост товарооборота во многом обусловлен созданием условий для развития многоформатной торговли. Стоит отметить и большую работу, направленную на взаимодействие между местными товаропроизводителями и торговыми сетями», — заявил замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, обратив внимание, что данное взаимодействие направлено на расширение ассортимента продовольственных и промышленных товаров, произведенных на территории региона.
В ходе пресс-конференции также было отмечено, что в прошлом году более 470 млрд рублей составил оборот региональной розничной торговли, а за первый квартал нынешнего года прирост составляет 102%, а от оптовой торговли — около 109%. Максим Останин также заметил, что потребительский рынок сегодня играет ключевую роль в формировании экономики региона. По итогам прошлого года в отрасли занято 264 тысячи человек.
Кроме того в этом году для дальнейшего стимулирования потребительского рынка министерством запланирована широкая линейка различных мероприятий. В частности это сопровождение перехода на электронную ветеринарную сертификацию, а также завершение разработки региональной программы по обеспечению защиты прав потребителей на ближайшие два года и создание экспертного совета по взаимодействию ритейла. Основную роль в развитии рынка, по мнению специалистов, играет проведение ярмарочных мероприятий. Максим Останин отметил, что ярмарки востребованы жителями региона. Так в прошлом году в области их было проведено более 1800. Для участия в ярмарках максимально привлекаются сельхозпредприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также крестьянско-фермерские хозяйства, садоводы и огородники.
Немаловажным аспектом является и продолжение реализации целевой программы по поддержке субъектов, осуществляющих торговлю в отдаленных селах. В частности программа предполагает компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села, начиная с 11 км от районных центров. Только в прошлом году региональным минпромторгом было предоставлено 59 субсидий на общую сумму 9 млн рублей. Получатели государственной поддержки обеспечивают бесперебойное снабжение жителей 432 населенных пунктов. Учитывая высокую социальную значимость этого вида госсподдержки, в планах на этот год направить 11 млн рублей по данной программе. Большое внимание уделяется мероприятиям, нацеленным на взаимодействие профессионального сообщества и обмен опытом между экспертами. Так в время ожидается ряд других специализированных проектов и форумов. Многие из них будут приурочены к профессиональному празднику «День российского предпринимательства».
Фото: pixabay.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Руслан Гаттаров: Екатеринбург без ВСМ выживет, Челябинск – нет Три трамвайных маршрута в Краснодаре изменят схему движения в вечернее время Источник: Кремль определился с новым составом правительства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России177
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца105
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии295
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть40
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение