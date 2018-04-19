Губернатор Ямала предупредил глав муниципалитетов об американской угрозе в Арктике

«Вы понимаете всю ответственность свою? Вся возня в мире, которая происходит, идет из-за арктических широт. Вы понимаете, что там дальше может произойти? Сейчас условия нашей стране выставляют, предлагают делиться ресурсами в Арктике, и тогда они будут смотреть, как дальше с Россией разговаривать. Из-за Северного морского пути, чтобы он стал международным, чтобы там ходили американские суда спокойно и чувствовали себя хорошо. И все эти мелочи — это все в общую копилку. Вы давайте работать-то начинайте уже», — заявил губернатор, пригрозив, что «иначе всех летом выгоню в рабочей форме пожары тушить».

Издание отмечает, что в повестке встречи также обсуждался ряд важных для региона вопросов. Это и решение проблем с бродячими животными, и уже начавшаяся вакцинация оленей от сибирской язвы. Среди приоритетных тем — грядущий пожароопасный сезон. Практически по всем этим направлениям были обнаружены проблемы, связанные с недоработкой чиновников, халатным отношением и невнимательностью.