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Губернатор Ямала предупредил глав муниципалитетов об американской угрозе в Арктике
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Губернатор Ямала предупредил глав муниципалитетов об американской угрозе в Арктике 

Rambler News Service 2 часа назад
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин в ходе совета глав муниципалитетов региона призвал их усерднее работать из-за того, что над Арктикой нависла американская угроза, пишет URA.RU.
«Вы понимаете всю ответственность свою? Вся возня в мире, которая происходит, идет из-за арктических широт. Вы понимаете, что там дальше может произойти? Сейчас условия нашей стране выставляют, предлагают делиться ресурсами в Арктике, и тогда они будут смотреть, как дальше с Россией разговаривать. Из-за Северного морского пути, чтобы он стал международным, чтобы там ходили американские суда спокойно и чувствовали себя хорошо. И все эти мелочи — это все в общую копилку. Вы давайте работать-то начинайте уже», — заявил губернатор, пригрозив, что «иначе всех летом выгоню в рабочей форме пожары тушить».
Издание отмечает, что в повестке встречи также обсуждался ряд важных для региона вопросов. Это и решение проблем с бродячими животными, и уже начавшаяся вакцинация оленей от сибирской язвы. Среди приоритетных тем — грядущий пожароопасный сезон. Практически по всем этим направлениям были обнаружены проблемы, связанные с недоработкой чиновников, халатным отношением и невнимательностью.
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