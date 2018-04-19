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Встреча с жителей с руководством района Филёвский парк
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Встреча с жителей с руководством района Филёвский парк 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
В районе Филёвский парк состоялась встреча жителей с первым заместителем главы управы Рустемом Шакировым. Главной темой обсуждений стали праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Рустем Маратович поделился, что 9 мая в 12:00 на территории парка «Фили» пройдёт литературно-музыкальная композиция «Мы помним. Мы гордимся». Кроме того, 4 мая в детской библиотеке №203 по адресу: Кастанаевская, 7, состоятся литературные чтения «Никто не забыт. Ничто не забыто» в рамках международного проекта «Читаем детям о войне». Начало в 12:30. Он также пригласил всех желающих на уборку территории у стелы погибшим заводчанам по адресу: Новозаводская, 27. Сбор 3 мая в 15:00. Там же 7 мая в 14:00 в память об ушедших пройдёт торжественная церемония возложения цветов. «Пользуясь случаем, поздравляю всех жителей района с наступающим праздником и приглашаю принять участие в проводимых мероприятиях», — добавил Шакиров.
Директор ТКС «Бригантина» Марина Гарвиш напомнила гостям встречи о ежегодной акции «Марш победителей». Шествие стартует 5 мая в 16:00 от храма Всех Святых на Филёвской пойме (Филёвский бульвар, 42) и завершится у здания ТКС по адресу: Филёвский бульвар, 11А. Там пройдёт праздничный концерт и митинг с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей власти, общественных организаций и учащейся молодёжи. «Главным героям праздника вручат подарки, а также накормят гостей полевой кухней. Приходите, ждём вас!», — закончила Гарвиш.
Руководитель Молодёжного центра «Галактика» Юрий Юдин сообщил, что 12 мая в 11:00 у главного входа в парк «Фили» начнётся литературно-музыкальная композиция «Помним». Зрителей ждёт концерт с выступлением вокалистов и танцоров, а также показательные номера школ единоборств, мастер-классы по изобразительному искусству и тематические спортивные эстафеты. Он добавил, что 11 мая на Кастанаевской, 24 будет организовано праздничное мероприятие совместно с обществом инвалидов района Филёвский парк «Мы помним. Мы гордимся»; 5 мая состоится мастер-класс по изобразительному искусству «Спасибо деду за Победу» (Филёвский бульвар, 1); 10 мая на Новозаводской, 2, корп. 6-7 пройдёт любительский шахматный турнир.
Марина Гарвиш также отметила, что в столице стартовал пилотный проект правительства Москвы «Активное долголетие». Она пригласила жителей Филёвского парка на прикладные мастер-классы: рисование, хореография, вокал, шахматы. «При желании вы можете подать заявку в ТЦСО и бесплатно пользоваться услугами программы», — добавила она. Кроме того, МЦ «Галактика» также организует работу секций волейбола, вокала и танцев. «Наши педагоги ждут вас!», — позвал Юдин.
В завершении встречи Рустем Шакиров проинформировал о проведении субботника, который состоится 21 апреля на территории Филёвской поймы. Сбор в 10:00 по адресу: Филёвский бульвар, 9, на берегу Москвы-реки.
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