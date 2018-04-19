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Крытый парк развлечений открывается в Абу-Даби
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Крытый парк развлечений открывается в Абу-Даби 

BFM.RU 2 часа назад
Парк развлечений под крышей, созданный совместно с киностудией Warner Bros., откроется в Абу-Даби 25 июля, стоимость проекта составила 1 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.
Тематический парк строился семь лет на полуострове Yas Island. Билеты уже поступили в продажу. В парке площадью 1,6 млн квадратных футов находится 29 «американских горок». Он разделен на шесть тематических зон по мотивам фильмов о супергероях. В частности, в парке есть город Супермена — Метрополис и Бэтмена — Готэм.
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