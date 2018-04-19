Путин подписал закон о новой мере пресечения — запрете на определенные действия

Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

В законе сказано, что за преступления небольшой и средней тяжести ограничения могут ввести на 12 месяцев, за тяжкие преступления — на 24 месяца, за особо тяжкие — на 36 месяцев.

Запретить могут выходить из дома в определенные периоды времени, находиться в конкретных местах или ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать отдельные мероприятия и участвовать в них. Ограничить суд может и общение с некоторыми людьми, возможность отправки почтовой корреспонденции, использование средств связи и интернета.

Применение запрета не включат в общий срок содержания под стражей. Суд может обязать обвиняемого или подозреваемого соблюдать один или несколько запретов. За соблюдением меры будут осуществлять контроль. В случае госпитализации ограничения в отношении человека продолжат действовать на больничной территории.

Отказ от соблюдения запретов может привести к избранию более строгой меры пресечения. Нарушать ограничения можно для вызова скорой помощи, полиции или других экстренных служб. Подозреваемому или обвиняемому разрешат контакты с контролирующим органом, дознавателем, следователем.