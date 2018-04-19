Ещё
Путин подписал закон о новой мере пресечения — запрете на определенные действия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин подписал закон о новой мере пресечения — запрете на определенные действия 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
В законе сказано, что за преступления небольшой и средней тяжести ограничения могут ввести на 12 месяцев, за тяжкие преступления — на 24 месяца, за особо тяжкие — на 36 месяцев.
Запретить могут выходить из дома в определенные периоды времени, находиться в конкретных местах или ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать отдельные мероприятия и участвовать в них. Ограничить суд может и общение с некоторыми людьми, возможность отправки почтовой корреспонденции, использование средств связи и интернета.
Применение запрета не включат в общий срок содержания под стражей. Суд может обязать обвиняемого или подозреваемого соблюдать один или несколько запретов. За соблюдением меры будут осуществлять контроль. В случае госпитализации ограничения в отношении человека продолжат действовать на больничной территории.
Отказ от соблюдения запретов может привести к избранию более строгой меры пресечения. Нарушать ограничения можно для вызова скорой помощи, полиции или других экстренных служб. Подозреваемому или обвиняемому разрешат контакты с контролирующим органом, дознавателем, следователем.
Закон был принят Госдумой в начале апреля, а 11-го числа его одобрили в Совете Федерации.
Москва24: последние новости
СМИ узнали о просьбе Германии освободить ее от санкций против РФ РФ не готова отказаться от оригинальных зарубежных лекарств и медизделий – Скворцова В сирийской Думе под обстрел попали сотрудники ООН
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России177
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца105
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии295
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть40
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение