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Бывшую сотрудницу МТС признали виновной в продаже информации о звонках абонентов
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Бывшую сотрудницу МТС признали виновной в продаже информации о звонках абонентов 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 19 апреля, Дзержинский районный суд вынес приговор бывшему менеджеру МТС Марине Необутовой в Новосибирске — она получила условный срок за 24 эпизода разглашения личных данных абонентов.
«Суд назначил ей 2 года и 2 месяца лишения свободы условно», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок.
Марину Необутову осудили по 24 эпизодам ч. 2 ст. 138 УК РФ (Нарушение тайны переписки и телефонных переговоров) и ч. 2 ст. 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения). Бывшей работнице компании также запретили занимать должности инженера группы эксплуатации сетей фиксированного доступа в компаниях сотовых операторов на два года.
Вместе со знакомым и ещё одним бывшим сотрудником МТС Необутова размещала в интернете объявления о продаже списка звонков абонентов по цене от 1200 рублей за период от 20 дней — заработок они делили на троих. Приговоры двум другим участникам схемы уже вынесли в январе 2018 года.
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