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С мая Курганская область переходит на новую систему обращения с отходами
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С мая Курганская область переходит на новую систему обращения с отходами 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
На сайте департамента природных ресурсов появилось сообщение о том, что Курганская область переходит на новую систему обращения с отходами. 3 апреля региональным оператором по обращению с отходами на 10 лет выбрана «Компания Рифей» из Тюмени. Она была единственным участником торгов. Задаток для участия в конкурсе составил 65 миллионов рублей.
— Региональный оператор обязан приступить к исполнению обязательств по соглашению не позднее 30 (тридцати) календарных дней после даты утверждения единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, но не позднее 1 января 2019 года, говорится в сообщении.
Компания будет заниматься сбором, обезвреживанием, захоронением ТКО и бороться с несанкционированными свалками, если их объем превышает 1 кубический метр. До 3 мая компания должна будет оповестить всех жителей и предпринимателей и заключить с ними договоры.
Потребитель (собственник) ТКО или уполномоченное им лицо обязано заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО.
— По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор должен принимать ТКО в объеме и в местах (на площадках) накопления определенных договоров и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством. Собственник ТКО должен оплачивать услуги регоператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора, — поясняют в департаменте.
Ранее представители от партии КПРФ устроили в Кургане митинг против размещения мусороперерабатывающего предприятия на территории Шуховского полигона неподалеку от Кургана.
— Тема мусоропереработки — очень серьезная, и абсолютно непонятно, почему такое решение, как строительство полигона всего в нескольких километрах от города, не освещалось властями должным образом. Я как гражданин и заявитель выступаю против строительства завода вместимостью 200 тыс. тонн всего в нескольких километрах от города, — приводило слова организатора акции Якова Сидорова издание Znak.com.
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