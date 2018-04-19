С мая Курганская область переходит на новую систему обращения с отходами

На сайте департамента природных ресурсов появилось сообщение о том, что Курганская область переходит на новую систему обращения с отходами. 3 апреля региональным оператором по обращению с отходами на 10 лет выбрана «Компания Рифей» из Тюмени . Она была единственным участником торгов. Задаток для участия в конкурсе составил 65 миллионов рублей.

— Региональный оператор обязан приступить к исполнению обязательств по соглашению не позднее 30 (тридцати) календарных дней после даты утверждения единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, но не позднее 1 января 2019 года, говорится в сообщении.

Компания будет заниматься сбором, обезвреживанием, захоронением ТКО и бороться с несанкционированными свалками, если их объем превышает 1 кубический метр. До 3 мая компания должна будет оповестить всех жителей и предпринимателей и заключить с ними договоры.

Потребитель (собственник) ТКО или уполномоченное им лицо обязано заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с ТКО.

— По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор должен принимать ТКО в объеме и в местах (на площадках) накопления определенных договоров и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством. Собственник ТКО должен оплачивать услуги регоператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора, — поясняют в департаменте.

Ранее представители от партии КПРФ устроили в Кургане митинг против размещения мусороперерабатывающего предприятия на территории Шуховского полигона неподалеку от Кургана.