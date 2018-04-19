Экс-глава Альфа-Банка занялся проектом по созданию пространства для пожилых людей в ЕС

Бывший главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей на своей странице в Facebook написал о новом проекте, которым он сейчас занимается.

«Переоборудование квартир пожилых людей для улучшения их качества жизни и спокойствия их родственников (в России и за рубежом). Строительство пространства для жизни пожилых людей (70+) на территории одной или нескольких стран Европейского союза . Проекты могут быть объединены, но могут развиваться параллельно», — рассказал Марей.

По его словам, в этот проект он ищет руководителя — бизнес-лидера. Среди требований к кандидатам: способность построить и защитить бизнес-план перед советом директоров / акционерами, сильные организаторские и execution skills, умение нестандартно мыслить и пр.

Алексей Марей покинул пост главного управляющего директора Альфа-Банка в ноябре 2017 года. Кредитная организация сообщила, что Марей ушел по личным обстоятельствам, связанным с переездом семьи.