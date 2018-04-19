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Экс-глава Альфа-Банка занялся проектом по созданию пространства для пожилых людей в ЕС
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Экс-глава Альфа-Банка занялся проектом по созданию пространства для пожилых людей в ЕС 

Банки.ру 2 часа назад
Бывший главный управляющий директор Альфа-банка Алексей Марей на своей странице в Facebook написал о новом проекте, которым он сейчас занимается.
«Переоборудование квартир пожилых людей для улучшения их качества жизни и спокойствия их родственников (в России и за рубежом). Строительство пространства для жизни пожилых людей (70+) на территории одной или нескольких стран Европейского союза. Проекты могут быть объединены, но могут развиваться параллельно», — рассказал Марей.
По его словам, в этот проект он ищет руководителя — бизнес-лидера. Среди требований к кандидатам: способность построить и защитить бизнес-план перед советом директоров / акционерами, сильные организаторские и execution skills, умение нестандартно мыслить и пр.
Алексей Марей покинул пост главного управляющего директора Альфа-Банка в ноябре 2017 года. Кредитная организация сообщила, что Марей ушел по личным обстоятельствам, связанным с переездом семьи.
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