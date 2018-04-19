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Москомэкспертиза согласовала проект строительства многофункционального комплекса в Хамовниках
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Москомэкспертиза согласовала проект строительства многофункционального комплекса в Хамовниках 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект строительства шестиэтажного многофункционального комплекса в столичном районе Хамовники. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс» по адресу: ул. Усачева, вл. 9, район Хамовники, Центральный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов пояснил, что в Хамовниках запланировано строительство многофункционального комплекса с подземной автостоянкой, апартаментами, запроектированными со второго по шестой этаж, встроенными нежилыми помещениями общественного назначения и медицинским центром на первом этаже.
В пресс-службе добавили, что в составе апарт-отеля расположатся 20 однокомнатных, 16 двухкомнатных и восемь трехкомнатных апартаментов. Кроме того, для обслуживания апарт-отеля предусмотрены помещения уборочного инвентаря, кладовая чистого белья и комната, предназначенная для персонала.
«На первом этаже торгово-бытового, административно-делового, лечебно-оздоровительного и жилищно-коммунального объекта запроектирован центр эстетической медицины с последующим размещением регистратуры со стойкой рецепции, кабинета аппаратной косметологии, двух кабинетов массажа и косметолога, а также процедурных и административно-бытовых помещений. Медцентр будет оснащен всем необходимым набором медицинского и технологического оборудования», — указано в сообщении.
Уточняется, что на двухэтажной подземной автостоянке предусмотрено 49 машиномест. Контроль за автомобилями и ситуацией на парковке будет осуществляется из диспетчерской, расположенной на первом этаже. В рамках благоустройства прилегающей к многофункциональному комплексу территории запланировано устройство проезда и тротуаров, озеленение территории, а также установка малых архитектурных форм.
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