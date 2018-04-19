Цельная натура. Ангелина Егшатян знала, куда пойдет работать

Ангелина Егшатян — заместитель председателя профсоюза Московского метрополитена. О своей работе и увлечениях она рассказала «Вечерке».

— Ангелина, вам всего 24 года, из них пять работаете в метро. С чего начался ваш трудовой путь?

— Я просто фанат метро. Еще в детстве и юности, приезжая в Москву из Брянска , обожала запах метрополитена. Спускалась на станцию и понимала, что это мое. Поэтому в 19 лет после окончания Московского колледжа железнодорожного транспорта пришла сюда. Cначала поработала в депо «Печатники» слесарем по ремонту подвижного состава. Тяжелая работа, надо сказать.

— Теперь вы трудитесь в профсоюзе и входите в актив Совета молодежи метрополитена. Эта работа вам больше по душе?

— Мне в удовольствие работать с людьми. Я всегда была инициативной, в колледже вела все концерты. Мне поручили организаторские дела и здесь. Наши сотрудники стремятся к чему-то, ставят цели и достигают их. Успевают выступать на спортивных мероприятиях за метрополитен. Я стараюсь быть для них примером — бегаю, плаваю, участвую в международных играх. К спорту меня еще в школе приучил мой отец.

— А своя семья у вас уже есть?

— Да. С мужем мы познакомились во время учебы в колледже. Не стали откладывать свадьбу. Я мечтала стать молодой мамой, и хочу, чтобы мы с дочкой Миланой всегда общались как подружки. Сейчас ей четыре.

— Свободное время вы, конечно же, проводите с семьей?