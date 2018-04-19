Двух граждан Узбекистана обвинили в незаконной охоте на сайгаков в Астраханской области

АСТРАХАНЬ , 19 апреля. / ТАСС /. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении двух иностранных граждан, которых подозревают в незаконной добыче исчезающего вида антилоп — сайгаков на территории Астраханской области . Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области. "Уголовное дело в отношении двух граждан Узбекистана возбуждено по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ ». Им грозит до семи лет лишения свободы. У них были обнаружены рога сайгаков (они очень ценятся в восточной медицине и используются для приготовления различных лекарств — прим. ТАСС) — всего 115 штук, это самая крупная изъятая партия за последние несколько лет. По оценке экспертов, приблизительный ущерб, причиненный животному миру, превысил 7 млн рублей", — уточнили в пресс-службе. Отмечается, что иностранцев удалось задержать в Ахтубинском районе Астраханской области. Пограничники совместно с инспекторами ДПС остановили для проверки их автомобиль и в нем обнаружили два полиэтиленовых мешка с рогами. Как пояснили задержанные, рога краснокнижных животных они приобрели якобы для продажи. Мировая популяция сайгаков находится на грани вымирания. До 2014 года их численность стабильно снижалась: в частности, популяция в северо-западном Прикаспии сократилась за 20 лет почти в 50 раз — с 250 тыс. до 4,5 тыс. особей. В настоящее время сайгаки обитают только в Казахстане , на западе Монголии , в России (в Калмыкии и Астраханской области) и Узбекистане. Вместе с тем в начале этого года сообщалось, что за последние три года, благодаря борьбе с браконьерством, численность сайгаков в Астраханской области выросла в 1,5 раза — до 6-7 тыс. особей. В прошлом году сайгака занесли в Красную книгу РФ.