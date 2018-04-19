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Минкомсвязь РФ предложила разрешить доступ к персональным сведениям об инвалидах их представителям
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Минкомсвязь РФ предложила разрешить доступ к персональным сведениям об инвалидах их представителям 

Агентство «Москва» 1 час назад
Министерство связи и массовых коммуникаций России предлагает продумать механизм, при котором представители людей с ограниченными возможностями здоровья могли бы получать персональные сведения об инвалиде на законных основаниях. Об этом в ходе заседания Совета по делам инвалидов при Совете Федерации сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Козырев.
«Зачастую, когда люди с ограниченными возможностями пользуются электронными сервисами, просят своих представителей им помочь, у этих представителей нет легального права получать доступ к персональным данным самих инвалидов. Мы бы предложили проработать вопрос совместно с Минтрудом и пенсионным фондом, чтобы появился информационный ресурс, в котором бы инвалиды могли по собственному волеизъявлению назначить своих представителей, которым мы бы давали доступ к персональным данным инвалида легально», — сказал А. Козырев.
Замминистра отметил, что такой механизм удобно будет применять в случае, если представителем инвалида является родственник или социальный работник. «У нас есть представление, как реализовать механизм технически, но нормативного правового регулирования вопроса пока нет. Мне кажется, надо отрегулировать», — сказал А. Козырев.
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