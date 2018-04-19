На Ямале планируется создание оленеводческого парка

По поручению губернатора ЯНАО на территориях Ямальского и Тазовского районов были проведены масштабные геоботанические исследования.

Выводы учёных свидетельствуют о том, что потенциал пастбищ на этих территориях достаточно низкий. Об этом сегодня, 19 апреля, на пресс-конференции в Салехарде напомнил директор департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Виктор Югай. Он подчеркнул, что полученные результаты ни в коем случае не говорят о том, что начнутся какие-либо масштабные мероприятия по снижению численности поголовья оленей.

«Позиция правительства округа такова, что оленеводы должны сами решить, как в сложившихся условиях вести своё хозяйство. Задача новой политики в отрасли — предложить собственникам оленей альтернативные способы их содержания и оказать всемерную всестороннюю поддержку в этом направлении. В связи с этим разработан ряд пилотных проектов для реализации в отрасли», — сказал Виктор Югай.

Он сообщил, что предлагается создать на территории округа некую структуру, условно названную оленеводческим парком, путём объединения всех муниципальных оленеводческих предприятий. При этом в управление парка передаются земельные ресурсы, инфраструктура оленеводства, в том числе и убойно-холодильные комплексы, финансовые ресурсы муниципальных предприятий. Это позволит создать базу для инвестпроектов по глубокой переработке оленеводства. Реализация проекта предполагает закрепление земель за всеми субъектами оленеводства с чётким утверждением маршрутов каслания, осуществлением контроля за использованием земель. Кроме того, оленеводам предлагается определение объёмов сдаваемой продукции, мера ответственности и обязанности по идентификации и вакцинации поголовья. Новая структура будет выполнять все функции для обеспечения традиционного оленеводства. Это распределение между хозяйствами оленеводов товарно-материальных ценностей первой необходимости, закупаемых по программам поддержки: чумов, печей и так далее, а также содействие в проведении ветеринарных мероприятий, ведении бухгалтерского, налогового учёта в интересах оленеводческих хозяйств, а также помощь в оформлении различных документов для государственных и муниципальных органов власти.

«Таким образом, оленеводческий парк будет всесторонне помогать оленеводам в упорядочении маршрутов каслания, повысит их заинтересованность в сдаче на убой большего количества оленей», — подытожил Виктор Югай.