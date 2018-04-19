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Задержаны новые фигуранты по делу братьев-депутатов Глушковых
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Задержаны новые фигуранты по делу братьев-депутатов Глушковых 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Задержаны первый заместитель главы МСУ Балахнинского района Елена Бутусова и заместитель главы по общим вопросам Дмитрий Валатин. Об этом корреспонденту NN.ru сообщил осведомленный источник.
По сведениям нашего собеседника, Бутусова оформляла разрешительные документы на строительство торгового центра «Атак» у автовокзала, а Валатин занимался вводом его в эксплуатацию.
В администрации Балахнинского района корреспонденту NN.ru не подтвердили и не опровергли эту информацию. Редакция напрваила официальный запрос в СУ СК РФ по Нижегородской области.
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