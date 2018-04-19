Задержаны новые фигуранты по делу братьев-депутатов Глушковых 

Задержаны первый заместитель главы МСУ Балахнинского района Елена Бутусова и заместитель главы по общим вопросам Дмитрий Валатин. Об этом корреспонденту NN.ru сообщил осведомленный источник.
По сведениям нашего собеседника, Бутусова оформляла разрешительные документы на строительство торгового центра «Атак» у автовокзала, а Валатин занимался вводом его в эксплуатацию.
В администрации Балахнинского района корреспонденту NN.ru не подтвердили и не опровергли эту информацию. Редакция напрваила официальный запрос в СУ СК РФ по Нижегородской области.