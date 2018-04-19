Бизнес «Сименса» в России под угрозой?

Похоже, над немецким инженерным гигантом «Сименс» (Siemens) нависли мрачные тучи: Кремль вместе с российским бизнесменом Алексеем Мордашовым , бывшим партнером компании, намеревается прервать его монополию на российском рынке тяжелого машиностроения.

За последние несколько недель про «Сименс» в Кремле наговорили немало колкостей, но еще тревожнее для немецкой компании то, что ее давнишний партнер « Силовые машины » обратился к правительству за финансовой помощью для развития конкурирующей технологии и, кажется, намерен положить конец фактическому единовластию «Сименса» на рынке тяжелого машиностроения.

Долгие годы изо всех иностранных компаний в России ближе всех к Кремлю был именно «Сименс». Это особое положение выторговал Герхард Шредер (Gerhard Schröder), бывший канцлер Германии и приятель Владимира Путина . Он лично присутствовал на деловых встречах между исполнительным директором «Сименса» и Путиным.

И это особое положение оказалось невероятно выгодным. Поскольку российские турбины не годятся немецким и в подметки, в ходе масштабных обновлений энергетического сектора за годы относительного процветания «сименсовские» турбины были установлены на 80% российских электростанций.

Кроме того, в рамках масштабной кремлевской программы модернизации инфраструктуры, пока еще находящейся в зачаточном состоянии, «Сименс» уже поставил ряд ключевых технологий для развития высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупнейшими городами России. Благодаря «Сименсу», время в пути между Москвой и северной столицей Санкт-Петербургом сократилось с ночного путешествия на знаменитой «Красной стрелке» (так в оригинале — прим. перев.) всего до трех часов на новом «Сапсане». Перед лицом грядущего чемпионата мира по футболу был озвучен план наладить подобное высокоскоростное сообщение между полудюжиной городов-хозяев, разбросанных практически по всей европейской России к западу от Уральских гор. Стоимость проекта оценивалась в десятки миллиардов долларов.

Теперь, после того как Германия втянулась в быстро усугубляющийся конфликт между Москвой и Вашингтоном, эти планы оказались под угрозой срыва.

13 апреля, за два дня до американского авиаудара по Сирии и спустя неделю после того как Германия выслала четырех российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после произошедшего там отравления, российский вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что «Сименс» в контексте санкций не может рассматриваться как надежный партнер России. При этом он добавил, что у компании есть время «исправить положение».

Это уже второй раз, когда «Сименс» подвергся жесткой критике Кремля за последний год — несмотря на то, что компания нарушила санкционную политику Евросоюза , ведя дела в Крыму , и фактически оказалась на грани ухода с российского рынка.

Ранее российская компания «Интеравтоматика», где «Сименс» владеет 47,5% акций, поставила «сименсовские» газовые турбины на аннексированный Россией в 2014 полуостров Крым, находящийся под международными санкциями. Это стало первым случаем, когда западная компания нарушила запрет на сделки в Крыму.

Представители компании заявили о своем неведении и заговорили об иске против лиц, осуществивших поставку двух турбин «против ее воли» и в обход международных договоренностей.

В сложившейся ситуации канцлеру Германии Ангеле Меркель остается лавировать между этими Симплегадами, пытаясь одновременно поддержать своих западных партнеров и сохранить торговые отношения с Москвой. Немецких компаний в России зарегистрировано в буквальном смысле слова в десятки раз больше других — во многом благодаря политике Шредера — и они приносят экономике страны значительный доход.

По данным Российско-германской торгово-промышленной палаты, в 2017 году объем торговли между Россией и Германией увеличился на 23%, превысив 50 миллиардов долларов (свыше трех триллионов рублей — прим. перев.). Объем же торговли между Россией и Евросоюзом снизился с 2014 года на треть, упав к концу 2016 года до 228 миллиардов евро (свыше 17 триллионов рублей). Лишь в 2017 году торговый дефицит начал немного выправляться.

Однако даже немецко-российские отношения за последние три года изрядно ухудшились. Общее количество немецких компаний в России сократилось, упав с максимальных показателей свыше шести тысяч до менее пяти тысяч.

Поводов для беспокойства хватает и у «Сименса». При том, что Меркель остереглась участвовать в ракетном ударе по Сирии, нанесенном США , Великобританией и Францией в минувшие выходные, она полностью поддержала их решение на словах.

Этот ее средний путь не вызвал восторгов и дома. Обозреватель «Блумберга» Леонид Бершидский назвал Меркель «гроссмейстером компромисса». Ее позицией по российскому вопросу недоволен и ряд политических партий Германии, считая ее кто чересчур жесткой, а кто — излишне мягкой.

Однако выставить немецкие компании за дверь Кремлю будет ой как непросто. Даже при том, что их число сильно сократилось, в них все равно занято свыше 270 тысяч человек. Мало того, что это их совокупный оборот превышает 50 миллиардов долларов, так их вместе можно считать одним из крупнейших работодателей страны. Примечательно, что их оборот сопоставим с или даже слегка превышает двусторонний объем торговли. Правило буравчика таково: на каждые восемь долларов объема торговли в среднем приходится один доллар товарооборота и/или инвестиций. Но и это соотношение справедливо лишь для развивающихся рынков. Если взять, например, США, то это расхождение окажется еще больше.

Особенно немецкую компанию должно печалить решение «Силовых машин» (или, как их еще называют, «российского Сименса») добиваться государственной поддержки для того, чтобы поглотить рыночную долю «Сименса». Владелец компании Алексей Мордашов призвал российское правительство вложиться в разработку новых технологий производства турбин и других крупногабаритных агрегатов.

С мордашовскими «Силовыми машинами» «Сименс» имел совместное предприятие и даже подал в 2017 году совместный иск в Московский арбитражный суд, утверждая, что две дочерних компании российской госкорпорации «Ростех» «вопиющим образом нарушили договоры о поставке, свои обязательства и нормы Евросоюза».

«Без поддержки государства, без преференций на внутреннем рынке, который для нас является ключевым, нам просто не выжить», — заявил Мордашов газете «Ведомости» 12 апреля. С 2015 года «Силовые машины» работают в убыток, в 2017 г. он составил 167,5 миллионов долларов, сообщил он.

Даже будучи одним из успешнейших и либеральнейших бизнесменов в стране, Мордашов вместе со своей компанией угодил в список российских предпринимателей, против которых возможны новые санкции.

«Знаменитая история с газовыми турбинами [поставленным в Крым] еще раз подчеркивает, что России необходима своя технология. «Силовые машины» готовы взять на себя обязательство сделать такую технологию», — заявлял Мордашов ранее. Мордашов подчеркивает насущную необходимость поставки нового оборудования и новых инвестиций в электросети Крыма, чем украинское правительство пренебрегало. Участие же «Сименс» с некоторых пор стало исключено. В настоящее время большая часть электричества поставляется на полуостров по кабелю, протянутому из России.

Наконец, на горизонте маячат новые деловые перспективы. Правительство намеревается в 2020 году начать масштабную модернизацию ТЭЦ, а значит спрос на турбины вырастет еще больше. В целом, замещение высокотехнологических западных продуктов их аналогами внутреннего производства давно стало частью кремлевской стратегии — по-видимому, там рассчитывают на долгую войну санкций, которая продлится по меньшей мере весь следующий шестилетний срок Путина, если не больше. Хотелось бы, чтобы эта война никогда не переросла в настоящую.