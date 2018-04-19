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Помощника уральского депутата, который отбирал квартиры у одиноких стариков, лишили корочек
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Помощника уральского депутата, который отбирал квартиры у одиноких стариков, лишили корочек 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В Первоуральске помощника депутата Леонида Коробейникова, которого задержали за мошенничество, выгнали из гордумы. Об этом Е1.RU сообщил руководитель помощника — депутат от «Единой России» Александр Гильденмайстер. Именно он написал обращение с просьбой лишить своего помощника полномочий.
— Я оформил отзыв, и полномочия помощника прекращены, — уточнил Е1.RU Гильденмайстер. — Сейчас аппарат думы займется аннулированием удостоверения помощника.
В самой Гордуме Первоуральска Е1.RU подтвердили, что удостоверение помощнику депутата Коробейникову было выдано 20 февраля 2018 года.
«Помощник депутата на общественных началах принимается на работу по письменному заявлению депутата с предоставлением соответствующего пакета документов, — говорится в ответе гордумы. — Сведениями о судимости не располагаем. Полномочия помощника депутата прекращаются на основании письменного обращения депутата или личного заявления помощника».
По версии следствия, Леонид Коробейников в составе организованной преступной группировки заставлял одиноких пенсионеров переписывать на третьих лиц свои квартиры. Таким образом мошенникам удалось обмануть как минимум 12 пенсионеров, проживающих в Екатеринбурге и Первоуральске. Как полагает следствие, часть квартир они продавали, предварительно переписав их на своих родственников.
Помощника депутата и троих его подельников задержали в ночь на 4 апреля сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Свердловской области и бойцы СОБР Росгвардии. При задержании помощник депутата козырял своим удостоверением.
По решению Первоуральского городского суда Коробейников отправлен под арест. Известно, что ранее он уже был судим по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
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