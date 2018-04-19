В Казани готовят проект самого большого парка, где будет ходить конка

Проект парка, который по площади будет в несколько раз больше других зеленых зон Казани , готовят архитекторы, сообщил корреспонденту «АиФ-Казань» завкафедрой градостроительства и планировки сельских населённых мест КГАСУ Александр Дембич.

В рамках реконструкции Адмиралтейской слободы архитекторы готовят проект парка, который расположится вдоль старого русла Казанки. Зеленая зона площадью 82 гектара будет больше парка Горького в несколько раз. Так как длина парка вдоль русла 2,5 км, планируется, что там будет даже свой транспорт — конка (трамваи на конной тяге). Также в парке воссоздадут музейно-выставочный комплекс Петровская верфь. Согласно проекту, там даже будут плавать корабли, сделанные под модели судов того времени, на которых будут работать экскурсоводы.

«Проект этого парка пока на стадии разработки, скоро мы вынесем его на президентское обсуждение. Планируется, что основной объем работы завершится к 2024 году, то есть через шесть лет люди уже смогут там гулять», — говорит Александр Дембич.

Напомним, в 2018 году Адмиралтейская слобода празднует свое 300-летие.