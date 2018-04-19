В Ханты-Мансийске нашли протоку, по которой в Иртыш сливают сточные воды

Эксперты Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском округе инициировали проверку качества очистки сточных вод в Ханты-Мансийске

Поводом для инспекции послужило обращение жителей в региональный штаб ОНФ. Граждане писали, что муниципальная коммунальная компания, в чьем ведении находятся водоочистные сооружения, сливают неочищенные стоки в протоку Ходовую. Протока находится в черте Ханты-Мансийска и через протоки Малую и Большую Неулевые впадает в реку федерального значения Иртыш, сообщает пресс-служба штаба.

«Выезд экспертной группы показал, что протоки Ходовая, Малая и Большая Неулевые на протяжении более пяти километров не покрыты льдом. Если учесть, что эти протоки — водные артерии с нерегулярным водным режимом (вода в них должна появляться только в весеннее половодье) не более четырех месяцев в году, получается, что вся жидкость, которая сегодня течет по протокам — канализационные стоки. Вода в реке пенится, что говорит о высокой стадии гнилостного брожения. Находиться вблизи без средств защиты органов дыхания даже непродолжительное время очень сложно, — прокомментировал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Югре Евгений Печерица. — На вид вода далеко не чистая, при том что граждане регулярно оплачивают совсем не дешевую услугу по водоотведению включая очистку сточных вод».

Как объяснил руководитель канализационно-очистной станции, сбрасывать сточные воды в этом месте разрешил Департамент недропользования и природных ресурсов Югры и, в том, что периодически наблюдается превышение по двум трем показателям, ничего страшного нет.

При этом естественная вода по протоке идет всего 4 месяца в году, получается, что все остальное время сточные воды в «чистом», неразбавленном речной водой, виде текут по почве и впадают в Иртыш.

Эксперты ОНФ отправили информацию в управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Югре, а также в Ханты-Мансийскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку правомерности выдачи муниципальному предприятию «Водоканал» решения о предоставлении в пользование водного объекта (протоки Ходовой) для сброса сточных вод.

Также общественники попросили проверить соблюдение условий водопользования, в том числе правомерность согласования Нижне-Обским бассейновым водным управлением регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной, точкой сброса сточных вод и точек отбора проб на влияние сточных вод на водный объект.