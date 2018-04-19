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Елизавета II предложила кандидатуру преемника во главе Содружества
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Елизавета II предложила кандидатуру преемника во главе Содружества 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
На открытии саммита глав стран Содружества наций королева Великобритании Елизавета II выразила надежду, что ее на посту объединения сменит ее сын, принц Уэльский Чарльз.
«Мое искреннее желание заключается в том, чтобы Содружество продолжало обеспечивать стабильность и преемственность для будущих поколений и однажды приняло бы решение, чтобы принц Уэльский продолжил важную работу, которую начал мой отец (король Георг VI) в 1949 году», — передает ее слова РИА «Новости».
Решение на этот счет должно быть принято в пятницу.
При этом нынешний саммит глав стан Содружества для королевы может стать последним: ей в субботу исполнится 92 года, но за рубеж она уже практически не ездит. Ее на саммитах обычно представляет принц Чарльз.
В феврале сообщалось, что в Содружестве наций началось тайное обсуждение вопроса о том, кто может сменить королеву Елизавету II на посту главы этого объединения. Роль главы Содружества наций не переходит по наследству и, следовательно, не перейдет автоматически принцу Уэльскому Чарльзу в случае смерти королевы.
Содружество наций — добровольное объединение государств. В него входит Великобритания и ряд ее бывших доминионов, колоний и протекторатов. Всего в Содружестве наций состоят 53 государства, в том числе Австралия и Канада.
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