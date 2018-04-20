Елизавета II подобрала себе преемника

«Я искренне желаю, чтобы Содружество и впредь обеспечивало стабильность и преемственность будущим поколениям и однажды приняло решение, что принц Уэльский должен взять на себя выполнение той важной работы, которую начал мой отец в 1949 году», — заявила Елизавета II на открытии саммита Содружества в Лондоне. Двухдневное мероприятие началось 19 апреля и проходит в Букингемском дворце.

Ожидается, что вопрос замены королевы во главе объединения рассмотрят в пятницу, 20 апреля. Как пишет газета, публичное заявление Елизаветы накануне ее 92-го дня рождения — это беспрецедентный шаг, и на нем, вероятно, закончатся многолетние спекуляции на тему того, кто возьмет на себя роль главы Содружества.

Как отмечается, кандидатуру Чарльза поддержал уходящий с поста председатель содружества, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат и другие собравшиеся.