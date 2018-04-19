Самый опасный город для женщин ждет «бесплатных» русских туристок

12 апреля, после более чем двухлетнего перерыва, было возобновлено авиасообщение между Россией Египтом . И поток отдыхающих уже готов хлынуть на Синайский полуостров, тем более, что уже сейчас там настоящее лето. Но ждут российских туристов, в том числе девушек и женщин, не только владельцы курортов, отелей и ресторанов. А также любители бесплатного «белого мяса».

Обещать — не значит, жениться

Речь идет о разновидности так называемых курортных жиголо, которые встречаются в любых странах, в том числе и арабских. Цель таких ловеласов — не просто бесплатно провести время с симпатичной девушкой европейского типа. А по возможности «развести» ее на деньги — иногда очень большие. В сети таких плейбоев (а это, как правило, симпатичные арабы) попадаются подчас одинокие и не в полной мере довольные жизнью женщины. Причины могут быть самые разные — от закомплексованности и беспросветного одиночества до жуткой занятости: бывает, что бизнесвумен-трудоголик просто не находит времени на личную жизнь или даже мимолетный флирт. И компенсирует это упущение курортным романом.

Правда, такой адюльтер иногда приводит и к серьезным отношениям с жиголо, когда он, пользуясь влюбленностью в него туристки, вытягивает из нее внушительные суммы денег, а потом цинично бросает, когда «источник», в конце концов, иссякает. А случается, что «роман с интересом» длится довольно продолжительное время и перестает уже носить характер курортного. И поверившая парню одинокая женщина делает все возможное, чтобы выйти замуж за любимого, не подозревая о том, что лишь продлевает свои мучения — для него-то ведь это всего лишь «бизнес». Она же, в свою очередь, даже может уехать на время в Россию, занять там денег, наконец, продать квартиру — только чтобы у них с возлюбленным все было хорошо. Но итог, как правило, все равно один: ловелас обирает бедную женщину, как липку, и машет ей ручкой. И хорошо, если средства, потраченные женщиной на такого «содержанца», она может вернуть, заработав еще. А если жертва тратит на плейбоя последние деньги?

Кстати, о браке и семье. Бывает, что такие романы долгое время кормят семью жиголо, так как он охмуряет отдыхающих женщин, имея жену, а то и 2-3. Но даже если египтянин не женат, а русская девушка, например, все-таки стремится за него замуж, это порой совсем не означает, что свадьба может состояться. Известен не один случай, когда невеста скрепляет свои отношения с арабом посредством договора. А потом оказывается, что бумага эта — всего лишь «намерение о вступлении в брак», о чем девушка может даже не догадываться, пока не останется у разбитого корыта — обманутой, «неплатежеспособной» и брошеной.

«Бесплатные» русские жены

Тем не менее, в Египте все же заключается очень много законных браков арабов с русскими женами. Такие союзы были довольно модны в «тучные» годы (до трагедии 2015 года, произошедшей с самолетом «Когалымавиа» ). И местное общество было весьма обеспокоено тем, что египетские невесты оставались старыми девами. А арабы женились на русских. Почему так происходило? Да потому, что за местную невесту, даже если она некрасива, жениху нужно платить калым — «махр». Если египтянка симпатична — выкуп становится огромным и достигает порой десятков тысяч долларов. Так что мужчине приходится полжизни копить на калым за невесту. За иностранок платить не нужно, но они и сами не так богаты, к тому же, не всегда готовы рожать.

А вот русские женщины достаются египтянам бесплатно. Они красивы и покладисты, непривередливы и способны полюбить по-настоящему. От блондинок же арабы вообще сходят с ума. И, что самое желанное для египтянина, — русская жена способна подарить ему столько детей, сколько он пожелает. При этом на ней вообще необязательно жениться. Как в том анекдоте: это ведь русские придумали «бесплатную любовь» без обязательств. «Когда русская женщина надоест арабу, он может ее просто бросить, а развод с арабской женой стоит больших денег. Особенно дорога эта процедура, если в семье есть дети», — рассказывает россиянин Арсений Несходимов, который уже давно живет в Шарм-эль-Шейхе и знает местные порядки и обычаи.

«Русская жена — это престижно, хотя бы потому, что за нее не надо платить калым. К тому же, она еще и сама будет финансово помогать мужу», — подтверждает слова Арсения Ирина Шиблер, 10 лет назад вышедшая в Египте замуж и живущая с тех пор в Шарм-эль-Шейхе. Другое дело, что, по словам Ирины, став матерью, такая супруга может неожиданно узнать, что у ее мужа-араба еще три жены, которые проживают или здесь же, в Шарм-эль-Шейхе, или где-нибудь в Европе. Так живут, например, аниматоры курортов: «поанимирует» он одну из отдыхающих, а она ему квартиру снимает за свой счет на месяц. Так и живет такой ловелас с гаремом, разбросанным по всему курорту. А выбирает, как правило, тех, кто побогаче. «Арабы — очень эмоциональные и романтичные люди, — признается Ирина, — но очень большие вруны».

Готовы насиловать, резать и убивать

Да, восточные люди, действительно, умеют пылко говорить о любви. Однако, это, в конце концов, личное дело россиянок, не получающих должного внимания и простого человеческого тепла и счастья у себя на родине. Как говорится, совет да любовь. Тревожит другое — сами настроения в египетском обществе, которое со времен смещения с политического олимпа «Братьев мусульман» все больше и больше сваливается в исламизм и радикализм. У некоторых еще не выветрились из памяти тревога и страх, оставшиеся после кровавой бойни, устроенной джихадистами 24 ноября прошлого года под Аришем. И там погибли сотни людей — нет не неверных, а правоверных мусульман, пришедших в мечеть на джума-намаз.

Нищие бедуины, подогреваемые экстремистскими проповедями суфиев, давно стали передовым отрядом радикальных исламистов, готовых в очередной раз взорвать ситуацию на Синае. Можно, конечно, надеяться на то, что все это имеет место быть на севере полуострова, в то время, как курортный рай Египта находится на его юге. Но экстремистский нарыв постепенно набухает: сюда из других районов страны и из-за рубежа (например, из Ливии ) стекаются самые отмороженные джихадисты всех мастей и группировок. А самое тревожное — это то, что все эти радикалы пользуются поддержкой местного населения, которое прекрасно видит, как жирует курортный юг Синая. Чем это может обернуться, доподлинно не может сказать никто.

Да, египетская армия считается самой сильной в арабском мире. Но до последнего времени ей удается лишь защищать саму себя, укрывшись в хорошо укрепленных военных гарнизонах, на блокпостах и за броней танков и бронетранспортеров. А способен ли египетский «человек с ружьем» предотвратить вылазки террористов — хорошо показал инцидент 24 ноября 2017 года, который, кстати, произошел всего за 20 дней до предполагаемого принятия решения о восстановлении авиасообщения между Россией и Египтом. И это тоже не случайно.

К слову, о настроениях в египетском обществе хорошо говорит хотя бы публичное выступление 2 ноября 2017 года местного юриста (!) — адвоката Наби аль-Вахша, который в прямом эфире одного из телеканалов призвал насиловать женщин, одетых неподобающим образом. И такой поступок он назвал национальным долгом египетских мужчин! Юрист даже пояснил, что он подразумевает под неподобающим одеянием, — например, рваные джинсы. То есть легкий топ или шорты без вариантов попадают под определение степени «виновности» девушки или женщины.

Что же тут такого, скажете вы: какой-то неадекватный ньюсмейкер решил попиариться на телевидении. Но в том-то и дело, что о настроениях в обществе лучше всего судить по реакции на такой призыв государства. Скажем, если бы кто-нибудь у нас в стране вылез на телевидении с подобным призывом, СК РФ , скорей всего, в 24 часа «закрыл» бы за экстремизм такого кликушу в следственный изолятор «до выяснения обстоятельств». А в Египте прокатило, причем, без всяких осложнений. Следует добавить, что из-за многочисленных изнасилований столицу этой страны Каир признали осенью прошлого года самым опасным городом в мире для женщин.

Словом, остается пожелать отъезжающим на отдых в Египет быть внимательными, предусмотрительными, осторожными и бдительными. Помните — как готовились друзья-товарищи к рыбалке в одном из анекдотов: «не заезжая никуда, направляемся на автобусе прямо к месту рыбалки, Курочкина не зовем (с ним одни проблемы), удочки не берем, из автобуса не выходим»…

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