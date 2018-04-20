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Центр госуслуг Текстильщиков оснастили фасадным освещением
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Центр госуслуг Текстильщиков оснастили фасадным освещением 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Здание центра государственных услуг района Текстильщики дополнили фасадным освещением. Об этом сказано в сообщении пресс-службы центров «Мои документы».
«Работа по оснащению всех центров «Мои документы» фасадным освещением велась в течение нескольких месяцев. Важно было учесть конкретные характеристики каждого здания, принимая во внимание особенности района. Все конструкции установлены согласно городским нормам и прошли несколько уровней согласования», — говорится в материале.
Районный центр госуслуг находится по адресу Волжский бульвар, квартал 95, корп. 2. (мю)
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