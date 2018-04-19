В МИД рассказали о ходе работы по созданию конституционной комиссии Сирии 

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Работа над формированием конституционной комиссии в рамках сирийского урегулирования продолжается, Москва ждет результатов, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.
"Работа продолжается. Контакты шли. На базе итогов Сочи были предприняты очень активные контакты со всеми сторонами, прежде всего с сирийскими", — сказал Богданов.
Он подчеркнул, что «есть разные подходы, но контакты были очень активными». Богданов особо указал на контакты, которые в этом вопросе состоялись между РФ и правительством САР. «Результата мы ожидаем», — добавил дипломат.
В Сочи в конце января прошел конгресс нацдиалога Сирии, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
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