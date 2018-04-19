В МИД рассказали о ходе работы по созданию конституционной комиссии Сирии

"Работа продолжается. Контакты шли. На базе итогов Сочи были предприняты очень активные контакты со всеми сторонами, прежде всего с сирийскими", — сказал Богданов.

Он подчеркнул, что «есть разные подходы, но контакты были очень активными». Богданов особо указал на контакты, которые в этом вопросе состоялись между РФ и правительством САР. «Результата мы ожидаем», — добавил дипломат.

В Сочи в конце января прошел конгресс нацдиалога Сирии , который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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