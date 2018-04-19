Продажу сигарет беременным контролировать невозможно, заявил эксперт

МОСКВА , 19 апр — РИА Новости . Идея о введении штрафов за продажу беременным женщинам сигарет, а также для самих беременных, если они курят, нереализуема: контролировать продажу и курение в этом случае невозможно, считает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил пакет законопроектов, который вводит штрафы до 1 миллиона рублей за продажу беременным женщинам алкоголя и сигарет, а также штрафы для самих беременных женщин до 5 тысяч рублей за употребление табака, алкоголя и наркотиков. Законопроекты в ближайшее время будут внесены на рассмотрение законодательного собрания Ленинградской области.

"Идея нежизнеспособная, нереализуемая. Это невозможно контролировать, нельзя же поставить к каждой кассе депутата, чтобы контролировать, беременная женщина покупает сигареты, или не беременная", — сказал РИА Новости Королев.

Он отметил, что, например, курение вблизи аэропортов и вокзалов (менее чем за 15 метров от входов в здание) отследить просто, и в этом случае курильщика действительно можно оштрафовать. «А в случае с беременностью — как это регулировать, если у женщины еще нет живота?», — задается вопросом эксперт.