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Продажу сигарет беременным контролировать невозможно, заявил эксперт
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Продажу сигарет беременным контролировать невозможно, заявил эксперт 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Depositphotos / Subbotina
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Идея о введении штрафов за продажу беременным женщинам сигарет, а также для самих беременных, если они курят, нереализуема: контролировать продажу и курение в этом случае невозможно, считает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил пакет законопроектов, который вводит штрафы до 1 миллиона рублей за продажу беременным женщинам алкоголя и сигарет, а также штрафы для самих беременных женщин до 5 тысяч рублей за употребление табака, алкоголя и наркотиков. Законопроекты в ближайшее время будут внесены на рассмотрение законодательного собрания Ленинградской области.
"Идея нежизнеспособная, нереализуемая. Это невозможно контролировать, нельзя же поставить к каждой кассе депутата, чтобы контролировать, беременная женщина покупает сигареты, или не беременная", — сказал РИА Новости Королев.
Он отметил, что, например, курение вблизи аэропортов и вокзалов (менее чем за 15 метров от входов в здание) отследить просто, и в этом случае курильщика действительно можно оштрафовать. «А в случае с беременностью — как это регулировать, если у женщины еще нет живота?», — задается вопросом эксперт.
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