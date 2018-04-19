Каток, велодорожка и «дубайские» ларьки: рассказываем, какой будет челябинская набережная

Компания «РВМ Капитал» 19 апреля направила в администрацию Челябинска предложение о благоустройстве участка набережной реки Миасс со стороны улицы Труда. Инвестор готов вложить в обустройство прогулочной зоны до 1,2 миллиарда рублей. Что бизнесмены хотят сделать за эти деньги, как будут их «отбивать» и когда начнутся работы — в материале 74.ru.

Что, где, когда

О том, где появится сквер, а где расставят необычные скамейки и киоски по продаже фастфуда, журналистам рассказали на шестом этаже офисного центра Newton. Кстати, по проекту и это здание на Труда, 78, и его соседи до улицы Кирова останутся без парковок на набережной. Территория под стоянки, как было заявлено на встрече, занята незаконно — именно её и отдадут под современную пешеходную набережную. Гулять по ней, по предварительным подсчётам инвестора, можно будет уже в мае 2020 года.

— Мы хотим создать комфортную благоустроенную пешеходную инфраструктуру — дополнительную точку притяжения для жителей и гостей Челябинска, где можно будет проводить время с семьёй, детьми и друзьями, — рассказал инвестор, руководитель группы проектных активов «РВМ Капитал» Алексей Павлюк. — Набережная в рамках нашего проекта начинается от моста на улице Кирова, рядом с краеведческим музеем, и заканчивается зоной стыковки с будущим конгресс-холлом — островом справа от офисного комплекса Newton, где сейчас бурелом. В периметр проекта также входит Сквер искусств (справа от Newton), где появится площадка для детей. Под него уже демонтируют незаконные конструкции.

Офисные центры лишатся просторных парковок вдоль набережной реки Миасс

На набережной с гранитной облицовкой планируют сделать велодорожки, которые зимой будут переоборудовать в каток.

— Идея успешно работает в парке Горького в Москве , — привёл пример Алексей Павлюк. — Далее будут различные лавочки и прочая инфраструктура, но не в привычном и набившем оскомину формате, а современные, в едином стиле. Всю пешеходную зону покроем точками Wi-Fi. Установим нестационарные пункты питания. Для них в качестве примера взяли тематические парки на выезде из города Дубай — это не киоски, а стилизованные вагончики из дерева и стекла, которые легко передвинуть. Ещё планируем организовать детский центр — понимаем: чтобы родители могли наслаждаться здесь свободным временем, им нужно куда-то пристроить ребёнка.

Пешеходная набережная, проект которой сейчас разрабатывают в «РВМ Капитал», плавно, без единого забора будет переходить в площадку перед конгресс-холлом.

— Единственное ограждение, которое появится на этой территории, — парапет, отделяющий пешеходную зону от реки Миасс. Остальные границы проведём кустами, деревьями и прочей растительностью, — уточнил инвестор. — Команда проектировщиков старается предусмотреть всё, вплоть до стыковки рисунков плитки набережной и площадкой конгресс-холла. Кроме того, у города в планах развитие территории за конгресс-холлом — по набережной от дорожной развязки до завода оргстекла и противоположного берега. Обсуждаем наше участие и в этом проекте. Важно, чтобы после нашего частного проекта и конгресс-холла не начиналась «бедная страна».

О том, как изменится набережная реки в центре города, рассказали инвестор Алексей Павлюк (справа) и гендиректор хозяйственного партнёрства «Конгресс-холл» Виталий Передерий

Бумажная работа минимум до июля

— Сегодня мы подали частно-концессионную инициативу в комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска, — сказал представитель «РВМ Капитал». — Город будет рассматривать наше предложение в течение 30 дней. Предложение могут принять, отторгнуть или принять на иных условиях. Надеемся, что всё же не откажут, иначе будет как минимум обидно: уже вложены определённые средства и обеспечен хороший пиар проекту.

Если администрация скажет «да», то компания перейдёт на этап публикации проекта по 115-му федеральному закону «О концессионных соглашениях». После придётся 40 дней подождать — может ещё кто-то изъявит желание инвестировать миллиард рублей в создание на набережной чего-то аналогичного. Затем будет подписано концессионное соглашение.

— И лишь после этого мы получим юридическое основание для выхода на площадку и начнём тратить основной массив денег, — сказал Павлюк. — Возможно, мы опережаем события и берём на себя дополнительные риски, но уже инвестировали в разработку концепции набережной, и проектирование завершено на 75–80 процентов. После подписания соглашения в этом строительном сезоне планируем сделать отсыпку, окончательно сформировать береговую линию, разобраться с парковками и полностью подготовим строительные материалы для строительства в будущем году.

На месте островка с погибающими деревьями и этой парковки появится Сквер искусств с площадкой для детей

Откуда возьмут деньги

По концессионному соглашению компания вложит в проект 20 процентов собственных средств, то есть 200–300 миллионов рублей, в зависимости от итоговой суммы проекта.

— По недостающим средствам работаем с Минэкономразвития области и крупнейшими банками, — рассказал инвестор. — Надеемся, что к моменту подписания концессионного соглашения уже получим решения кредитных комитетов о выделении необходимого объёма финансирования.

Тем временем идёт подготовка к строительству и конгресс-холла — 34-этажного здания 170 метров высотой и площадью 110 тысяч квадратных метров. Именно с ним будет соседствовать набережная в исполнении частного инвестора. О том, какие ещё здания появится в Челябинске к 2020 году, в нашем материале.