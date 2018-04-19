Преображенцы смогут посадить деревья

Марафон посадок «Укоренись в парке» пройдет в это воскресенье в «Сокольниках».

Это уже двенадцатая по счету экологическая акция в парке. За шесть лет проведения этого экологического мероприятия организаторы вместе с участниками-волонтерами под контролем отдела озеленения посадили около четырех тысяч деревьев и кустарников.

В этот раз растения решено высаживать по периметру парка по Богородскому шоссе. В — планах — высадить там кусты спиреи в продолжении живой изгороди. Начало ей было положено в предыдущих марафонах прошлого и позапрошлого годов.

Акция начинается в 13.00, участников просят собираться на площадке перед аркой Главного входа в парк. Помочь парку могут все желающие. Каждый волонтер может посадить куст и получить именной сертификат о посадке. Инвентарь выдадут на месте. После посадок все желающие смогут побывать на бесплатном мастер-классе в пагоде за фонтаном у ярмарки. Кроме того, что участников мероприятия проведут концерт, в котором споют и сыграют рок— и фолк— музыканты.