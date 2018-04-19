Ещё
Преображенцы смогут посадить деревья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преображенцы смогут посадить деревья 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Марафон посадок «Укоренись в парке» пройдет в это воскресенье в «Сокольниках».
Это уже двенадцатая по счету экологическая акция в парке. За шесть лет проведения этого экологического мероприятия организаторы вместе с участниками-волонтерами под контролем отдела озеленения посадили около четырех тысяч деревьев и кустарников.
В этот раз растения решено высаживать по периметру парка по Богородскому шоссе. В — планах — высадить там кусты спиреи в продолжении живой изгороди. Начало ей было положено в предыдущих марафонах прошлого и позапрошлого годов.
Акция начинается в 13.00, участников просят собираться на площадке перед аркой Главного входа в парк. Помочь парку могут все желающие. Каждый волонтер может посадить куст и получить именной сертификат о посадке. Инвентарь выдадут на месте. После посадок все желающие смогут побывать на бесплатном мастер-классе в пагоде за фонтаном у ярмарки. Кроме того, что участников мероприятия проведут концерт, в котором споют и сыграют рок— и фолк— музыканты.
Управа района Преображенское: последние новости
Преображенцы познакомятся с эколого-просветительскими центрами Восточного округа Школьники Преображенки выступят с докладами о важных событиях российской истории Большая часть активных преображенцев отдали свои голоса за проект благоустройства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый легальный бордель открывается в России180
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца113
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии295
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть40
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии18
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Не Кастро: Куба получила нового лидера
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение