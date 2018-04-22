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Почти 1,2 тыс. деревьев и кустарников высадят в Богородском в рамках программы озеленения в конце апреля
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Почти 1,2 тыс. деревьев и кустарников высадят в Богородском в рамках программы озеленения в конце апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Почти 1,2 тыс. деревьев и кустарников высадят в столичном районе Богородское в рамках общегородской программы озеленения «Миллион деревьев» 22-25 апреля 2018 г., сообщает пресс-служба управы района.
«В течение четырех дней с 22 по 25 апреля в Богородском в рамках программы «Миллион деревьев» состоятся работы по озеленению дворовых территорий. Активные жители района в ходе голосования выбрали, какие деревья и кустарники они хотят видеть в своем дворе. В итоге будет высажено 27 деревьев и 1 тыс. 142 кустарника. Работы пройдут по 16 адресам на ул. Бойцовая, ул. Миллионная, ул. Просторная, ул. Краснобогатырская, ул. Наримановская, ул. 1-я Гражданская и ул. 3-я Гражданская, бульваре Маршала Рокоссовского и так далее», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что наиболее популярными зелеными насаждениями из деревьев стали клен, ель, рябина, яблоня и ива. Среди кустарников лидируют спирея, кизильник и сирень.
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